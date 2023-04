El exdirector de la Orquesta dice ahora que “nunca” echó a ningún niño de un concierto

El exdirector de la Orquesta de Córdoba, Carlos Domínguez-Nieto, cesado a finales de marzo tras la polémica en la que se vio envuelto por echar presuntamente de un concierto didáctico a un menor con diversidad funcional, ha enviado un comunicado en el que defiende que esto nunca ocurrió y asegurando que “todas las acusaciones aparecidas en algunos medios sobre esta cuestión son falsas”.

El comunicado, al que ha tenido acceso este periódico, llega dos semanas después de su cese y casi un mes después de que el propio Domínguez-Nieto pidiera disculpas públicas “por la desafortunada situación” que tuvo lugar en un concierto infantil celebrado a mediados de marzo. El profesorado del Colegio de Educación Pública Fernán Pérez de Oliva denunció entonces en redes sociales que el director de la Orquesta de Córdoba había expulsado del recital a un alumno con diversidad funcional.

Domínguez-Nieto lo niega tajantemente en su último comunicado. “Nunca he echado a ningún niño de ningún concierto”, dice textualmente. Además, sostiene que el concierto en cuestión era un recital “didáctico para niños” del que “nadie de la organización fue previamente informado de la presencia en el mismo de niños autistas”. Asimismo, asegura que “nunca” levantó la voz ni utilizó “las expresiones publicadas en algunos medios” (según el comunicado del colegio, la frase con la que se dirigió presuntamente a los docentes fue: “Llorones, fuera”).

“Después de dos minutos de lloros y llantos desconsolados, invité educadamente a los adultos presentes a que acompañaran fuera de la sala a esos niños que aparentemente estaban sufriendo. Por las consecuencias de esta invitación pedí disculpas”, mantiene el ya exdirector de la Orquesta de Córdoba, cesado en plena temporada tras este incidente.

Precisamente, sobre su cese, afirma en la carta que llegó “tras cinco años de éxitos profesionales fruto de un intenso y continuo trabajo y disciplina”, y sin acuerdo entre ambas partes. “Nunca he acordado el fin de mi contrato con la Orquesta de Córdoba, y siempre he insistido en cumplir todos y cada uno de mis compromisos”, manifiesta Domínguez-Nieto, que acusa al gerente de la Orquesta, Daniel Broncano, de negarse a dejarle “presentar personalmente” su punto de vista al Consejo Rector.

Además, critica que la Orquesta de Córdoba anunció a los medios su cese el jueves 30 de marzo, “cuatro días antes de que el Consejo Rector se reuniera para tratarlo” y que el gerente haya “reprogramado el resto de la temporada, presentándola públicamente antes de que yo haya recibido ningún tipo de notificación de cese y de que éste sea efectivo”.

“A pesar de todo ello, no puedo sino de agradecer a Córdoba cinco maravillosos años de grandes conciertos y vivencias que recordaré siempre”, se despide Domínguez-Nieto.

Por su parte, el gerente de la Orquesta, Daniel Broncano, ha señalado a este periódico que entiende que el tono del comunicado de Domínguez-Nieto es fruto de la “pérdida de su trabajo”, y ha preferido evitar “debatir falsedades”. Broncano ha insistido en que el trabajo que ha realizado el exdirector hasta su cese ha sido “muy importante”, con “enormes logros” para el conjunto, y asegurando que “el hecho de que haya terminado su contrato no menoscaba su labor”.

“Desde 2018 que ha estado al frente ha demostrado ser idóneo para el puesto y ha hecho muchísimo por la Orquesta”, ha remarcado el gerente, que ha recordado que su cese se ha producido de forma totalmente legal. “En su contrato, como en el mío o el de cualquier cargo directivo, cabe la posibilidad de desistimiento del puesto. No hay más”, ha aclarado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!