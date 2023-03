Carlos Domínguez Nieto deja de ser el director de la Orquesta de Córdoba

La Orquesta de Córdoba ha anunciado que emprenderá una nueva etapa sin Caros Domínnguez Nieto como director titular y artístico. Esta decisión se ha tomado tras dos semanas de la polémica en la que se vio envuelto por echar de un concierto didáctico a un menor con diversidad funcional.

En un comunicado, el Consorcio Orquesta de Córdoba ha anunciado que ha acordado con Carlos Domínguez-Nieto terminar su etapa como director titular de la agrupación sinfónica. Tras su titularidad desde la temporada 2018/19, se trabajará a partir de ahora con directores invitados hasta nombrar un nuevo titular en el futuro.

El gerente de la Orquesta de Córdoba, Daniel Broncano, ha agradecido “el inmenso trabajo que ha realizado Domínguez-Nieto por esta orquesta, por elevar su perfil artístico para colocarla en el peldaño que estamos ahora tras 5 años de su esmeradísima y talentosa labor”. Y ha señalado que “Domínguez-Nieto era la persona idónea en 2018 para los retos de la Orquesta de Córdoba. Debemos emprender una nueva etapa artística y de relación con la variedad de públicos a los que servimos; le deseamos a Carlos Domínguez-Nieto muchos éxitos profesionales en su nueva etapa profesional”.

Los órganos rectores de la Orquesta han sido convocados para este jueves con el fin de aprobar este acuerdo, sin mencionar los motivos que han movido a esta decisión.

No obstante, la decisión llega después de los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo, en uno de los conciertos ofrecidos a escolares en el Teatro Góngora de la capital. Domínguez-Nieto expulsó de un concierto infantil a un alumno con diversidad funcional.

El profesorado del Colegio de Educación Pública Fernán Pérez de Oliva denunció entonces en un comunicado los hechos. Posteriormente, el 18 de marzo, la Orquesta de Córdoba emitía un comunicado en el que su director titular y artístico, Carlos Domínguez-Nieto, mostraba sus “más sinceras disculpas por la desafortunada situación que tuvo lugar en el concierto del pasado miércoles y las consecuencias que ello ha ocasionado”.

La Orquesta se sumaba a estas disculpas y confirmaba que “seguiría trabajando de la mano del Ayuntamiento de Córdoba para desarrollar protocolos específicos que hagan de todas nuestras actividades un espacio de encuentro alrededor de la música aún más inclusivo”.

Así, este pasado unes 20 de marzo, responsables de la Orquesta mantuvieron una reunión con los ocho colegios de la ciudad que asistieron al concierto donde ocurrieron los hechos, “para reafirmar sus disculpas y escuchar con atención las demandas de los centros”.

El último paso dado al respecto de estos hechos ha sido, ahora, el fin de la relación entre el director y la Orquesta de Córdoba.

