Acusan al director de la Orquesta de Córdoba de echar a un niño con diversidad funcional de un concierto

El profesorado del Colegio de Educación Pública Fernán Pérez de Oliva ha denunciado en redes sociales que el director de la Orquesta de Córdoba, Carlos Domínguez-Nieto, ha expulsado de un concierto infantil a un alumno con diversidad funcional. Según detalla el comunicado, la frase con la que se dirigió a los docentes fue: “Llorones, fuera”.

Los hechos, por los que el sindicato CCOO en la Orquesta de Córdoba ya ha pedido perdón, desmarcándose de la actitud de su director, tuvieron lugar en uno de los conciertos infantiles celebrados esta semana en el Teatro Góngora. En el post, afirman haber vivido “uno de los momentos más indecentes” de la Comunidad Educativa por la actitud del director.

Según el relato, Carlos Domínguez-Nieto apagó inicialmente las luces, lo que impedía el seguimiento del concierto del alumnado sordo, así como apagar los comunicadores (las tabletas que permiten la comunicación con el alumnado con necesidades especiales. Lo pero llegó, según los docentes de este colegio, cuando el director “señaló públicamente” algunos menores que estaban llorando con la “frase lapidaria” de “Llorones fuera”.

“Dijo que el alumnado que lloraba tenía que salir porque molestaba a los demás; trató de amedrentar a una compañera del centro que le recriminó la insensibilidad y la falta de cordura de este señor, recriminación que obtuvo el reconocimiento de los presentes”, aseguran en el post de redes sociales, y que recoge una información al respecto de Diario Córdoba.

Desde el CEIP Fernán Pérez de Oliva han pedido “una disculpa pública” al director y que se les de la oportunidad de volver al teatro, “pero esta vez para disfrutar del buen hacer de los músicos de nuestra ciudad”.

Por su parte, desde la siglas sindical de CCOO en la Orquesta de Córdoba han pedido que “se tome la distancia de esos hechos y que no se confunda una Institución que ha prestado su labor pedagógica de gran éxito a lo largo de 30 años, con el trato de su director, que no es miembro de la plantilla”.

“Si algún miembro del colectivo hubiera actuado de forma mínimamente parecida, estaría sancionado con una falta grave que significaría un despido sin indemnización. El colectivo solidariza con nuestros pequeños que será el público de mañana, con sus familias y por supuesto con el profesorado que defendió a los menores de un ataque violento y totalmente gratuito”, señalan las fuentes sindicales consultadas por este periódico.

Por su parte, el gerente de la Orquesta de Córdoba, Daniel Broncano, ha reconocido que lo ocurrido ha sido “un momento fatídico” para la Orquesta de Córdoba, que ha tomado medidas de manera inmediata. Entre otras cosas, ha enviado una carta a los ocho colegios que asistieron a la sesión donde, en sus propias palabras, “hubo este desencuentro”.

Broncano señala que se trata de una “carta disculpatoria” en la que pide una reunión con los centros para abordar los motivos que llevaron a una situación “que no fue la deseable”. “Nos duele que, en vez de unir a través de la música, se haya generado esta sensación y queremos solucionar el malestar como sea y que todos se sientan bienvenidos en nuestros conciertos”, ha afirmado el gerente, que ha descartado ninguna sanción a Domínguez Nieto.

