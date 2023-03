'Eterna' llega a los cines: “La película muestra a la persona detrás de Gata Cattana”

El documental Eterna, dirigido por Juanma Sayalonga y David Sainz, llega a los cines de España, incluida Córdoba, este dos de marzo, justo cuando se cumplen seis años de la muerte de la figura central de la película, la poeta y rapera Gata Cattana (Adamuz, Córdoba, 1991 - Madrid 2017).

Un documental cuya producción se ha alargado tres años pero que ha conseguido su objetivo de proyectar la alargadísima sombra de la artista, y también de la persona, a nuevos públicos y generaciones. Eso es lo que opina uno de los directores, Juanma Sayalonga, que atiende a este periódico a falta de 24 horas para el estreno de Eterna en los Cines Axion de Córdoba.

Sayalonga señala que, quien vea la película, va a tener la posibilidad de conocer un poco mejor a la persona que hay detrás de esa figura casi legendaria que es Gata Cattana. Lo va a ver directamente, con sus propios ojos, a través de un cuidado archivo de imágenes personales nunca antes mostradas, pero también a través de los ojos de los demás, de todos aquellos en los que, como en él, Ana Isabel García Llorente dejó un vacío enorme que todavía hoy resulta difícil de llenar.

Un chat de Messenger

Sayalonga aún recuerda cómo fue el contacto con la rapera. Fue a mediados de la primera década del siglo, a través del chat de Messenger, una plataforma que resultará totalmente arcaica para las nuevas generaciones que todavía hoy acuden a su poesía y su música, plasmada en obras tan aplaudidas como el poemario La escala de Mohs y el disco póstumo Banzai.

“Yo vengo del rap, de ese mundo de la música y resulta que ella y yo teníamos amigos en común. Más adelante se organizó una jam en Bujalance y por fin nos desvirtualizamos y nos conocimos personalmente”, recuerda hoy Sayalonga, que está en la génesis de un documental que nació poco después de la precipitada muerte de la artista.

Es posible que ya le rondara la cabeza incluso antes. “Ella siempre me ha inspirado en mi vida y a nivel personal. Y de esa admiración y esa historia nace el documental”, confiesa el codirector de la película, que recuerda el impacto que tuvo escuchar sus primeras canciones, mucho antes de dedicarse en serio a la música. “Tenía algo, era muy joven pero ya era brillante”, apostilla.

El flamenco antes del rap y la poesía

La cinta, que cuenta con el apoyo de la familia de Gata Cattana y se financió a través de una campaña de crowdfunding, va mucho más allá de la música o la poesía. Sayalonga quería rascar hasta llegar a Ana. Así es como la sorpresa se apodera del espectador, del mismo modo en que se apoderó de sus creadores.

“En el proceso he descubierto cosas que no conocía. Como por ejemplo que ella cantaba flamenco, que se interesó por ello en su infancia y adolescencia. Pero, sobre todo, he descubierto a través de sus amistades y su familia que en todas las personas que hablan ha dejado una huella muy marcada. Y yo me siento comprendido. Yo tenía una sensación de que su huella era muy profunda y he confirmado que no era solo en mí, que era algo que le pasa a mucha gente que trató con ella”, explica sobre un trabajo que ha tradado de acercarse “lo máximo posible a la esencia de lo que era Ana”.

Así, Sayalonga ha vivido el proyecto de manera emocional, intentando que la obra tuviera “la máxima objetividad posible dentro de esa emoción”, para lo cual considera clave el papel desempeñado por el codirector David Sainz (Malviviendo): “Su mirada ha sido más objetiva que la mía. Y hemos ido hilando esto de tal forma que la película ha acabado siendo lo que tenía que ser, un homenaje a una artista eterna”.

¿Hasta cuándo seguirá su llama viva? Sayaloga cree que hay mecha para rato. “Las nuevas generaciones tienen otros referentes en la música urbana, pero cada vez veo a nueva gente que no la conocía y que la descubriendo y se sigue inspirando por sus poemas y canciones”, reflexiona el cineasta, que apunta, casi como coda, que Gata Cattana “no necesita ningún documental porque su obra es suficientemente elocuente”.

Así que vuelve a emerger la Ana que rapeaba en el Albaicín de Granada y que dejó un vacío emocional en todos los que la conocieron. ¿Cómo era Ana?, le preguntamos al director de Eterna. “En la distancia corta era una persona muy cercana, muy sencilla y con un humor muy ácido”, responde.

La película

Eterna se completó y estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla tras tres años de investigación y búsqueda de archivos, en los que los autores completaron entrevistas en distintas ciudades como Córdoba, Granada, Madrid, Sevilla, Barcelona y Nueva York. La película aborda los aspectos más fundamentales de la vida de Ana Isabel García Llorente y sus inquietudes humanas y artísticas a través de su familia, amistades y personalidades de la cultura como Juancho Marqués, Alejandra Martínez de Miguel, Sara Socas, Frank T o Mala Rodríguez, entre muchos otros. También le da voz a los compañeros con los que creció en los escenarios, como el DJ Carlos Esteso o el rapero Aenege.

Además, muestra imágenes de la artista cordobesa, cuyos textos fueron clave en un momento histórico de auge del movimiento feminista en España, dejando una inmensa huella generacional que a día de hoy sigue vigente. Muchas de las imágenes son cedidas por la familia, de forma que permiten atisbar cómo Ana se convirtió en la Gata: fotos y vídeos de su infancia, adolescencia o su carrera profesional que permitirán ver la naturaleza y la persona que hay detrás del personaje.

La chica que cantaba flamenco en su pueblo, la joven que se abrió camino en un mundo tan masculinizado como el de la música urbana, la poeta que mezclaba la historia, lo humano y lo social, la rapera que grabó un disco, Banzai, convertido de inmediato en clásico en la música española: todas las gatas aparecen en un documental que profundiza en la huella social, personal y artística que ha dejado Gata Cattana, que ya ha trascendido más allá de nuestras fronteras.

Eterna cuenta con la producción ejecutiva de Teresa Segura, de Diffferent Entertainment (Malviviendo, Mambo o Grasa), Enrique F. Guzmán (30 Años de Oscuridad, Alfred y Anna, A Lonely Sun Story) de Cinnamon Factory, nominado en varias ocasiones a los Goya, y el propio Juanma Sayalonga a través de VivaTodo Films.