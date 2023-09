Septiembre se nota: finde de patrimonio cultural, festival de yoga y el regreso al teatro en Avanti

Como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Córdoba celebrará este sábado la Noche del Patrimonio con multitud de actividades culturales y habrá acceso libre a monumentos y museos hasta las 00:00.

La cita arrancará con el espectáculo del coreógrafo Guillermo Weickert, titulado Atmósferas 2.1. Algo de dentro sale fuera, que podrá verse a las 21:15 en la Posada del Potro. En este nuevo proyecto, el también bailarín se cuestiona sobre aquello que le mueve y conmueve, sobre su propio lenguaje escénico, su búsqueda intuitiva de esas atmósferas que, en palabras del arquitecto Peter Zumthor comunican como un destello, apelando antes a los sentidos que a la razón y no ya a la “belleza” como gracia, sino al movimiento emocional que se genera en el ánimo del espectador.

La segunda actividad de la noche tendrá lugar a las 22:00 en la Plaza de la Corredera: un concierto protagonizado por la Orquesta de Córdoba. El resto de actividades, como visitas turísticas y conciertos, pueden consultarse en este enlace.

Los monumentos y museos que tendrá este horario especial serán la Mezquita - Catedral, Medina Azahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños del Alcázar Califal, la Posada del Potro, la Sinagoga y los museos Arqueológico, Julio Romero de Torres, Taurino y Bellas Artes.

El yoga y las terapias naturales volverán de nuevo a Córdoba en un gran evento. Tras el éxito de la primera edición, la organización sin ánimo de lucro Córdoba Al-Natural ha organizado para este sábado y este domingo un festival dedicado a esta disciplina.

Los asistentes podrán disfrutar de clases impartidas por profesores y maestros del mundo del yoga, y por profesionales de otras técnicas dentro del marco de las terapias naturales. Junto a clases de yoga, meditación y mindfulness, habrá actividades y talleres relacionados con la aromaterapia y la acupuntura, además de masajes.

Las entradas para acceder a todas las clases y talleres es de 27,95 euros y pueden adquirirse en este enlace o en la herboristería Las Yerbas a partir del 11 de septiembre.

Otra cita de este fin de semana es la relativa a las actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que comenzará este sábado con un pintball infantil, una yincana familiar, rutas en bici y talleres de mantenimiento de bicis o de uso de skates y patinetes, entre otras actividades. En este enlace puedes conocer toda la programación.

La dramaturgia regresa a Teatro Avanti este fin de semana. Lo hará este sábado con un trabajo de flamenco y danza, titulado Flamencas, que irá acompañado de una conferencia sobre las mujeres referentes para la creación de esta pieza. Se trata de visibilizar a aquéllas que han pasado desapercibidas en los libros pero cuyo papel es muy relevante.

El domingo será el turno del público familiar con Gori Gori, un viaje a través de las emociones protagonizado por Mingo, un niño que un día va a casa de su abuelo pero ve que ya no está. Durante la obra, Mingo viajará al cielo, escarbará en las profundidades de la tierra y se enfrentará a personajes terribles para comprender el sentido de la mujer y el de la vida.

El Centro de Recepción de Visitantes dice adiós este viernes al ciclo Flamenco en la terraza con la actuación a las 22:00 de la bailaora María Castro. Por otro lado, el ciclo Latidos Flamencos traerá en concierto al trompetista manchego Enriquito este viernes a las 21:00 en el Centro de Flamenco Fosforito.

La Iglesia de la Magdalena acogerá este viernes a las 21:30 el concierto de María Rodés dentro del ciclo Noches Eclécticas. Aunque en un principio la cita iba a celebrarse en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, la elevada probabilidad de lluvia y tormentas para este viernes ha obligado al cambio de escenario.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes las películas Atraco a las tres (a las 18:00) y Sundown (a las 20:30).

