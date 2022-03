Marzo se despide con doble sesión de ópera, el humor de Santi Rodríguez y teatro en Avanti

Ópera en el Gran Teatro

El Gran Teatro acoge este viernes y este sábado el drama trágico desarollado en tres actos bajo el título Lucia di Lammermoor. Se trata de la ópera maestra de Gaetano Donizetti, basada en la célebre novela de Walter Scott, The Bride of Lammermoor.

Una historia de amor, locura e inquietud. Una ópera que pone en escena la muerte, el conflito entre familias, el amor imposible, la negación de la liberdad. La obra está dirigida por Francisco López y por Carlos Domínguez-Nieto y acompañada por la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera de Córdoba.

Muestra de teatro en Avanti

La Muestra de Teatro Aficionado, uno de los programas de teatro más longevos en la ciudad, finaliza este fin de semana su programación, con la que ha celebrado sus 15 años. Este viernes 25 será el turno deToda una vida, del Grupo Cordobana, mientras que este sábado se representará Amores y desamores lorquianos, del Grupo La Plaza. Ambas obras comenzarán a las 21:00 en el Teatro Avanti. La entrada tiene un precio de cuatro euros.

Sigma Project Quartet, en el Conservatorio dentro del XXIV Festival de Música Contemporánea

El grupo de saxofones Sigma Project Quartet actuará este viernes en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco dentro del XXIV Festival de Música Contemporánea de Córdoba que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. S3 Córdoba Ensemble estrenará la obra Quartet no 2 (2021), de Raphael Cendo, e interpretará también composiciones de Georg Friedrich Haas, Helga Arias, Ramón Lazkano y Liza Lim. Sigma Project lo forman los saxofonistas Josetxo Silguero, Ángel Soria y Alberto Chaves y Raphael Cendo.

Más música

La sala M100 acogerá este viernes, a partir de las 20:30, el concierto del cantautor gaditano Antoñito Molina, fundador del grupo El Tren de los Sueños. Tras un respiro en su carrera durante el pasado 2020, Molina ha vuelto con el lanzamiento de Ya no me muero por nadie, Dicen que el mundo se acaba y Me estoy volviendo loco.

Por su parte, la banda de rock Gritando el silencio actuará este sábado en el Ambigú de la Axerquía mientras que este domingo lo hará el cuarteto acústico Sugar Project.

Por último, la Sala Hangar se llenará de tributos durante este fin de semana. El primero será el dedicado a El Canto del Loco, que tendrá lugar este viernes. Tras este homenaje actuará el grupo Planeta 80. Los tributos continuarán durante el sábado con homenajes dedicados a Madonna, a Extremoduro y al indie español. La noche la cerrará una sesión de dj.

El humorista Santi Rodríguez, en el Teatro El Brillante

El humorista Santi Rodríguez estará este domingo en el Teatro El Brillante con su nuevo espectáculo teatro denominado Espíritu; un show que va más allá de la comedia porque es comedia del “más allá”. Humor de otra dimensión porque, si en esta vida las cosas no son fáciles, imagínate cuando apenas seas un espíritu. Una comedia para morirse de risa.

Flamenco

La Posada del Potro acogerá este domingo, a partir de las 12:00, el ciclo Café Cantante con la bailaora Carmen Ureña. Por otro lado, este viernes, a partir de las 21:30, la Peña Fosforito de Córdoba celebrará un acto flamenco dentro de la programación 2021-22 en su sede de la Taberna Rincon de las Beatillas. Al cante estará Rafael Mesa El Guerra y al toque, Antonio Contiñez.

También este viernes a las 21:00, aunque en la Peña Flamenca El Rincón del Cante, estarán Rafael Montilla Chaparro al cante y Rafael Montilla Chaparro Hijo, al toque.

Actividades, descuentos y horarios especiales en la Viñuela Shopping Hill

El Centro Comercial Abierto La Viñuela celebrará este sábado su tradicional Viñuela Shopping Hill durante la cual los clientes podrán disfrutar de eventos, descuentos y horarios especiales. Las actividades que se celebrarán durante todo el día comenzarán a las 10:00 con actividades para los más pequeños en el escenario de la Viñuela. A las 10:00 SúperAira (Actividades Junior con Aira Sport); 10:30 Kárate (Actividades Junior); 11:00 Zumba y a las 12:00 Body Pump. A las 13:00 el grupo flamenco En clave de dos dará el primer concierto mientras se celebra el perol de convivencia para el que se repartirán 400 tickets por una ración de arroz gratuita; a las 18:00 Espectáculo de magia con Pablo Romón y por último a las 20:00 concierto del grupo de versiones Cajón Desastre.

Mientras tanto en en el escenario Jesús Rescatado, las actividades comenzarán a las 11:00 con el showcooking con Toni Requena en la puerta del Restaurante Puerta Sevilla; a las 11:30 se llevará a cabo el concurso El mejor salmorejo de la Viñuela con 3 cheques en compras en el Mercado de Marrubial como premios; a las 12:30 la exhibición de swing a cargo de los profesores de Lindy Lovers Swing Córdoba (Taller de iniciación al swing); a las 18:00, concierto del grupo de versiones Los Tabernícolas y a las 21:00 el desfile de moda local con la participación de Cortés, Telas Vicente, Dandara, La Verdad Confecciones, José Manuel Moda Flamenca y la peluquería y maquillaje de Jesús Soler Estilista y joyas de Joyería Onix.

Cocina y música en la Fundación Cajasol

Entre la programación del finde también encontramos ofertas culturales en la Fundación Cajasol. Así, este sábado, Virginia Camacho Aliaga llevará a cabo el showcooking Sabores de Cuaresma a partir de las 12:00. Este domingo, por su parte, el Cuarteto clásico de Córdoba presentará su gira Loving Mendelssohn.