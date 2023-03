Llega un finde con una amplia oferta cultural que incluye un 'scape room' sobre la leyenda del caimán de La Fuensanta

La cita destacada de este finde tendrá lugar en el Gran Teatro. Será la obra Los santos inocentes, con Javier Gutiérrez en el papel protagonista. El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha colgado el cartel de Localidades agotadas para la función de este sábado en lo que será la nueva traslación escénica una de las grandes novelas del siglo XX, con el actor Javier Gutiérrez en el papel protagonista.

Esta adaptación de la obra de Miguel Delibes es fruto del trabajo conjunto de Javier Hernández-Simón y Fernando Marías, que falleció en febrero del pasado año. Para este montaje, ambos dramaturgos descartaron realizar una ilustración ortodoxa de la novela, por lo que han “desmontado” la obra párrafo a párrafo para “armarla de otra forma que viniera a contar la mismo”, apuntó Marías antes del estreno de Los santos inocentes. Para ello, los co-adaptadores se ha centrado en hablar de la España de hoy.

Además de Gutiérrez, Los santos inocentes cuenta con un elenco plagado de grandes actores y actrices como Pepa Pedroche, Yune Nogueiras, José Fernández, Fernando Huesca, Luis Bermejo, Raquel Varela, Jacobo Dicenta y Marta Gómez.

Este fin de semana son los últimos días para ver la exposición Dinosaurs Tour, junto a la explanada junto al centro comercial La Sierra. Allí podrás ver Triceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus y el famoso Tiranosaurio Rex a tamaño real, entre otros. Además de las piezas, se realizarán proyecciones didácticas acerca del modo de vida de esta fauna prehistórica. La exposición estará abierta este viernes de 17:00 a 21:00 y este sábado y este domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.

La Orquesta de Córdoba protagonizará este domingo en el Teatro Góngora la segunda cita de sus conciertos en familia con La Historia de Babar, el elefantito (1940), del compositor francés Francis Poulenc (1899-1963) ,un teatro de marionetas alemán Münchner Puzzletheater como protagonistas, y la presentación y dirección de Carlos Domínguez-Nieto. La historia de Babar, el elefantito es una serie de cuentos creado por el escritor e ilustrador francés Jean de Brunhoff (1899-1937). Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, durante una visita de Poulenc a unos familiares en Burdeos, su sobrina de 4 años expresó su disgusto a la pieza que el compositor tocaba al piano. Con singular aplomo, la niña retiró las manos de Poulenc del teclado y le dijo: “Eso está muy feo. Toca esto”. Y colocó en el atril uno de los libros de Babar. Conforme Poulenc leía el libro de Babar en voz alta iba improvisando un acompañamiento musical que luego plasmó en la partitura orquestal que esta semana interpreta la orquesta acompañada de teatro de marionetas.

El grupo de cámara Taller Sonoro actúa este viernes en el auditorio del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, dentro del Festival de Música Contemporánea de Córdoba, que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y cuya vigésimo quinta edición está dedicada al compositor José Manuel López López. Taller Sonoro, que en su concierto interpretará cinc obras de dicho compositor, está formado por Jesús Sánchez Valladares, flauta; Camilo Irizo, clarinete; Miguel Romero, saxofón; Baldomero Lloréns, percusión; Ignacio Torner, piano; Ander Telleira, acordeón; Alejandro Tuñón, violín; María del Carmen Coronado, violonchelo; y Enrique Busto, electrónica. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

Antes del concierto y en el mismo Conservatorio Superior, habrá una mesa redonda en la que intervendrán Juan de Dios García Aguilera, director artístico del festival; José Manuel López López, compositor; Jacobo Gaspar Grandal, músico y escritor; y Jesús Núñez, profesor del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Por otro lado, este sábado y en el mismo emplazamiento, tendrá lugar la conferencia Pensar el sonido hoy: una aproximación a la música de José Manuel López López“, a cargo del compositor Jacobo Gaspar Grandal. A las 20:00 habrá un concierto de Alberto Rosado.

Dentro del programa Córdoba en Púrpura, este viernes habrá dos visitas a las iglesias fernandinas, otras dos a los patios y otra a la obra del arquitecto Hernán Ruiz, además de una experiencia, titulada Scape City El Misterio del Caimán, que combina dinámicas de las escape room y de las yincanas. La tercera edición del programa Córdoba en Púrpura se celebra hasta el 26 de marzo e incluye 40 actividades que giran en torno a la cultura y el patrimonio cristianos. Todas las actividades requieren de inscripción previa, que puede efectuarse en www.cordobaenpurpura.es.

La versión contemporánea del ballet ruso El lago de los cisnes llega al Gran Teatro este viernes con la compañía LaMov. Su elenco, coreografiado por Víctor Jiménez busca plasmar “en movimiento el majestuoso, puro y bello silencio del cisne y enfrentarlo a su cara más salvaje”.

En El Lago, Jiménez revisa este paradigma del ballet ruso con su enseña de la constante investigación y experimentación de ritmos, movimientos y arquitecturas de luz, y esa cautivadora sensibilidad de Jiménez que hace único el lenguaje transgresor de LaMov. Además, lejos del hilo narrativo del clásico abocado a la tragedia de un amor imposible, en este lago imaginado se abunda en la superficie y en las capas más profundas que todos portamos, en la dualidad de la apariencia y del yo auténtico, en la sociedad como un supuesto remanso de cisnes blancos en el que el cisne negro se rebela desnudándose de apariencias para llegar a la verdad, y a la libertad.

Teatro Avanti acogerá este domingo la representación de la obra Las aventuras de Rapunzel, inspirada en la protagonista de la película Enredados. Rapunzel vive junto a su inseparable camaleón en una torre en mitad de algún lugar, inseparables hasta que al pedir un deseo para no estar tan sola ocasiona más de un desastre. A la misma vez, el salvador que lleva buscando a la princesa desaparecida de los reyes pasa por allí y, aunque esta torre no es visible a los ojos de los mortales, todo se dará para que ambos se encuentren e inicien una aventura con objetivos casi opuestos.

Además de esta obra, Avanti continuará este viernes con la decimosexta muestra de teatro aficionado, que dará paso a la representación de Maribel y la extraña familia.

El Ambigú de la Axerquía celebrará este finde los conciertos de Los mejillones tigre (este viernes a las 22:15) y de Inmune (este sábado a las 22:15).

La Filmoteca de Andalucía proyectará este fin de semana las siguientes películas: Mamá cumple cien años (este viernes a las 18:00), Los jóvenes amantes (este viernes y este sábado a las 20:30) y Tintín (este sábado a las 18:00).

Este domingo en la Posada del Potro, y dentro del ciclo Matinales Flamencas, actuarán la cantaora Marián Fernández y el guitarrista Marcos Palometas.

