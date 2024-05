El concierto de Melendi en la plaza de toros de Córdoba se acerca al 'sold out'

Melendi afrontará el 14 de septiembre un concierto más que vibrante en la plaza de toros de Córdoba. Tres meses y medio antes de su actuación en el Coso de los Califas, el artista está rozando el sold out, ya que, al cierre de esta edición, apenas quedaban 24 entradas a la venta, la mayor parte de ellas, en palcos.

Se trata del segundo concierto que el cantante ovetense ofrecerá en esta plaza de toros tras el del 2017. En 2019 y 2022, el artista regresó a la capital cordobesa, aunque lo hizo para actuar en el teatro de La Axerquía.

Melendi traerá a Córdoba su tour 20 años sin noticias, título homónimo de su nuevo álbum con el que conmemora las dos décadas transcurridas desde el estreno de Sin noticias de Holanda, con el que debutó en 2003. Fue un acontecimiento que marcó el comienzo de un ascenso imparable en la música y el origen de un reconocimiento nacional que se plasmó en cuatro discos de platinos.

Además de en Córdoba, el cantante actuará en los próximos meses en Valladolid, Santiago de Cosmpostela, Rivas-Vaciamadrid, Sevilla, Donostia, Calahorra y Zaragoza.

