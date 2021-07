Cine de verano, misa flamenca en homenaje a Enrique Morente y Carnaval, entre las propuestas del finde

Misa flamenca en homenaje a Enrique Morente

La cantaora cordobesa Sara Corea homenajeará este viernes a Enrique Morente con su versión de la Misa Flamenca del cantaor granadino, en la Plaza de la Iglesia de Trassierra, dentro del programa Cultura en Red que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. En el espectáculo participarán Sara Corea, cante y dirección musical; Isaac Muñoz y Rubén Levaniegos, guitarras; Manuel Molina, piano; Luis Dorado, percusión; y Juan de Mairena, coros.

Kyrie, Gloria, Credo, Introito, Sanctus, Agnus Dei y Salve forman la Misa Flamenca de Morente, con textos de Fray Luis de León o Lope de Vega, cantados y tocados por alegrías, seguiriya o soleá, palos usados por Morente y recordados en la versión por Sara Corea de esta Misa Flamenca.

Cine de verano

Los cines de verano Fuenseca y Delicias ofrecen este fin de semana una función única en la que se proyectarán dos dramas: Otra ronda y Nieva en Benidorm. El primero, dirigido por Thomas Vinterberg, cuenta la historia de duatro profesores de instituto se embarcan en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel, durante su vida diaria, intentando demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida. El filme recibió en 2020 el premio Oscar a la Mejor película internacinoal

Neiva en Benidorm, de Isabel Coixet, la protagoniza Peter Riordan, un hombre solitario, maniático y metódico, obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada en el banco de Manchester en el que ha trabajado toda su vida decide visitar a su hermano, Daniel, que vive en Benidorm. A su llegada a la ciudad descubre que su hermano ha desaparecido y que éste era propietario de un club de burlesque donde trabaja Alex, una misteriosa mujer que ejerce una poderosa fascinación sobre él. Peter y Alex intentan averiguar qué ha sido de Daniel, ayudados por una policía obsesionada por la presencia de Sylvia Plath en los años cincuenta en Benidorm.

Ciclo 'Al calor del flamenco'

El Centro Flamenco Fosforito inicia este fin de semana el ciclo de cante y baile Al calor del flamenco que contará con recitales durante los meses de julio y agosto en los que participarán una veintena de artistas cordobeses en las disciplinas de baile, guitarra y cante. El primer concierto tendrá lugar este sábado, a partir de las 22:00, y estará protagonizado por el cantaor El Güeñi mientras que a la guitarra estará José Luis Medina.

Teatro en el Palacio de Viana

La Fundación Cajasur recupera este verano, en concreto en los próximos meses de julio y agosto, sus noches estivales de teatro y música, respectivamente, en el Palacio de Viana. La primera representación del ciclo Viana a Escena tendrá lugar este viernes, a partir de las 22:00, y será Notorio (El Tenorio irrisorio), a cargo de la compañía teatral El Ojo del Bululú.

Carnaval en Cabra

El Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz acoge este sábado una noche de carnavales que contará con las actuaciones de las comparsas 'La chusma selecta', 'Los listos'. 'Oh Capitán, mi Capitán' y 'Los encaidenados'; y las chirigotas 'Si me pongo pesao me lo dices' y 'Los hinchapelotas'.

Alex O'dogherty, en Castro del Río

Alex O'dogherty llegará este sábado al Teatro Cervantes de Castro del Río con su espectáculo Imbécil (midiendo las palabras), un show en el que el público conocerá el poder que tienen las palabras.

Programación cultural en Carcabuey

El municipio de Carcabuey continúa este fin de semana con su programación de verano que incluye la presentación del libro Entre dos luces, de Rafael Requerey Ballesteros (este viernes a las 21:00), un concierto del grupo flamenco Flamenkura Pura (este viernes a las 22:30), taller de realización de dos hoteles de insectos que se colocarán en jardines del pueblo (este sábado y este domingo a las 9:30), un concierto infantil de Dubbi Kdis (este sábado a las 22:00) y la gala de finalistas del XVIII certamen de jóvenes flamencos de la Diputación de Córdoba (este domingo a las 22:00).