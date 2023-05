El cine de verano de la Diputación de Córdoba, el primero en confirmar su fecha de apertura

Las delegaciones de Igualdad y Cultura de la Diputación de Córdoba con la asociación Cine Cercano vuelven a programar para el mes de junio su cine de verano bajo el ciclo Cine en la Merced. Miradas de mujeres III, siendo así el primer cine de estas características en confirmar su fecha de apertura.

Este cine promueve el trabajo fílmico hecho por directoras y busca la integración e intercambio social para favorecer una mirada colectiva. Las proyecciones de las películas tendrán lugar los miércoles del mes de junio a las 22:00 en el Patio Blanco del Palacio de la Merced. La primera película será Ninjababy, el 7 de junio, de la directora noruega Yngvild Sve Flikke. A los 23 años la vida de Rakel cambia cuando se entera, quizás demasiado tarde, de que está embarazada. Rakel es ilustradora y le encanta estar involucrada en diferentes proyectos, pero ¿criar a un bebé? Debe enfrentarse a esa pregunta antes de lo esperado y la sorpresa es doble: está de seis meses, por lo que no hay opción de abortar. Amante de la cerveza, las drogas y el sexo sin apegos, no tiene ningún interés en ser madre. Antes de tomar ninguna decisión, comienza a dibujar a su ninjababy, que no le pondrá las cosas nada fáciles.

El 14 de junio se proyectará Ali y Ava, de la directora británica Clio Barnard. Por diferentes razones, Ali y Ava se sienten solos. Se conocen a través de Sofía, la hija de los inquilinos eslovacos de Ali a quien Ava cuida. A partir de ahí y durante un mes lunar, una conexión profunda comienza a crecer entre ellos, a pesar de las secuelas de la relación anterior de Ava y la confusión emocional de Ali; y todo ello alimentado por la pasión de ambos por la música.

El 21 de junio llegará la comedia española Chavalas, de Carol Rodríguez Colás. Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables en la adolescencia, vuelven a encontrarse en el barrio para revivir una auténtica y tragicómica amistad. Una realidad que las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres que quieren ser. Casi sin darse cuenta, se ayudarán a tomar decisiones importantes en sus vidas. El paso del tiempo y lo distintas que son no será excusa para que su amistad prevalezca sobre todo lo demás. Esta película cuenta con el Premio del Público del Festival de Málaga de 2021 y el galardón a Mejor actriz de reparto a Ángela Cervantes en los Premios Gaudí de 2022.

El ciclo finalizará el 28 de junio con Rumbos, de la española Manuela Burló Moreno. Una gran ciudad. Una calurosa noche de verano. Varias historias personales que se entrecruzan a través de seis vehículos: dos coches, una ambulancia, un taxi, un autobús y un tráiler. En ellos los personajes transportan su pesado equipaje vital: dos adolescentes en un descapotable buscando aventuras fuertes, un taxista herido por una traición, un camionero enamorado por primera vez de una mujer con un triste pasado, un amante curtido en mil batallas, un enfermero que no sabe olvidar, una mujer abandonada sin explicaciones y una esposa cansada de esperar.

La entrada para ver las cuatros películas es libre hasta completar aforo.