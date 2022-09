'Avatar' volverá a los cines de Córdoba antes del estreno de su secuela

A finales de septiembre volverá a los cines de Córdoba una película que caló de lleno en la crítica y en la sociedad y que mostró una verdadera evolución en los efectos visuales que no se había realizado hasta el momento: Avatar. La cinta de James Cameron revolucionó la cartelera de 2009 y regresa de nuevo a los cines de Córdoba antes del estreno de su secuela, Avatar: el sentido del agua, que verá la luz el 16 de diciembre.

La cita será el próximo 30 de septiembre y hasta el domingo 2 de octubre habrá diez pases para ver la película. Las entradas ya están a la venta en las tres salas de cine que tiene Córdoba: El Tablero, Guadalquivir y Axion.

A fecha de 3 de febrero de 2022, Avatar era el film más taquillero, seguido por Vengadores: Endgame. El podio lo completó el largometraje de 1997 Titanic, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, con una recaudación de aproximadamente 2.200 millones de dólares estadounidenses. Desde su estreno, Avatar ha estado nominada hasta en 144 ocasiones y ha ganado 71 premios de los que tres han sido Oscars, Globos de Oro y Bafta.

Avatar se sitúa en el año 2154. Jake Sully, un ex-marine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

Esos cuerpos han sido creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella Na'vi, salva la vida de Jake, todo cambia: Jake, tras superar ciertas pruebas, es admitido en su clan. Mientras tanto, los hombres esperan los resultados de la misión de Jake

