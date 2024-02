Carlos Aladro denuncia “injerencias” políticas de la concejala de Cultura en el IMAE

El exgerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba, Carlos Aladro, ha denunciado que la concejala de Cultura, Isabel Albás, incurrió en “injerencias políticas” en la gestión que estaba llevando a cabo al frente del organismo que coordina la programación y el funcionamiento de los teatros de Córdoba, y que solicitó por ello una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que no se le concedió.

En declaraciones a este periódico, tras conocerse la ratificación de su cese, Aladro ha señalado que días antes de que se le notificara su despido, solicitó al coordinador de Políticas Culturales del Ayuntamiento, Juan Miguel Moreno Calderón, que le consiguiera una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para relatarle los “continuos problemas de gestión” a los que se había enfrentado desde que llegó al cargo.

Según su relato, lo hizo en un correo electrónico que iba dirigido a Moreno Calderón y que se envió el 31 de enero, nueve días antes de que le comunicaran su cese. Dicho email nunca recibió respuesta. En este sentido, entiende que su despido es resultado de “una represalia” por parte de la concejala de Cultura, Isabel Albás, con quien confiesa que había tenido varios “encontronazos” a cuenta de las reticencias que se encontró entre el personal directivo a la hora de hacer su trabajo como gerente y por otras cuestiones derivadas de lo que considera una constante “injerencia política” de la edil, que, como tal, también ejerce como presidenta del IMAE.

Así, asegura que siempre buscó “resolver internamente una situación conflictiva”, solicitando para ello los “servicios de mediación y coaching específico para abordar los problemas” que tenía con el equipo directivo del IMAE, con el que se enfrentó a los pocos días de su llegada, cuando inició un proceso de análisis de la institución.

En este ámbito, también ha defendido que siempre “ha mantenido lealtad institucional y había seguido la cadena de mando”, trasladando sus análisis de los conflictos a la concejala de Cultura. Añade que ésta y Aladro habían acordado incluso convocar una reunión para reconducir la situación en la plantilla a finales de enero y que Albás, unilateralmente, desconvocó la reunión.

“Solo entonces decidí trasladar mi preocupación al coordinador de Políticas Culturales, Juan Miguel Moreno Calderón. Lo hice en un email que no obtuvo respuesta”, asegura el exgerente.

Preguntados por este periódico, ni Isabel Albás ni Juan Miguel Moreno Calderón han querido hacer declaraciones al respecto. Albás se ha remitido a la rueda de prensa que ofreció este lunes, mientras el coordinador de Políticas Culturales, que asumirá las funciones que tenía Aladro, ha declinado opinar debido al clima de tensión que vive el IMAE.

Este domingo, horas antes de que se confirmara su cese, Aladro envió un correo electrónico de despedida dirigido al Consejo Rector del IMAE, en el que expresaba su “profunda desolación por todo lo sucedido”, así como sus “profundas y sinceras disculpas por las molestias ocasionadas al IMAE y al Ayuntamiento de Córdoba, y a sus personas y cargos”.

“Entiendo como legítimo el derecho de querer prescindir de los servicios de un profesional independiente (seleccionado en un proceso de concurso por la propia institución) por razones de orden táctico, estratégico e incluso de sintonía personal, todas ellas en el ámbito de lo subjetivo. Lo que considero que en ningún caso es entendible es tener que recurrir a relatos ficticios y descalificantes, ni a juicios personales de ninguna clase, para querer justificar dicho deseo de cese”, señalaba en el correo.

Así, lamentaba que se podría haber rescindido el contrato “de mutuo y negociado acuerdo, y compensar de la manera más justa, ordenada y equilibrada posible, el esfuerzo, la dedicación, la inversión y el evidente lucro cesante de quien ha hecho tal movimiento profesional, vital y familiar sólo para servir a Córdoba y sus ciudadanos”.

Además, defendía que su “discreción y lealtad a la vocación de servicio público” que ha prestado al IMAE “ha quedado patente y reconocida”, e incluso ofrecía sus servicios a la institución en caso de que esta quisiera afrontar “con audacia y determinación la imprescindible renovación” del organismo, “aun a pesar de la inmensa resistencia al cambio de determinados elementos de la misma”. “Considero que son parte del trabajo, y sólo se requiere del compromiso de este Consejo Rector para poder solventar dicha resistencia”, afirma.

“Entiendo la dificultad y tensión mediática, social y cultural que reciben en estas situaciones, seguro que ustedes entienden también la violencia personal y profesional que recibimos los profesionales independientes de la Cultura en estas marejadas, siempre remando a solas entre las olas de los vaivenes políticos e institucionales”, concluye Aladro.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!