El Ayuntamiento abre el plazo para cubrir la totalidad de las plazas de artistas callejeros

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado de plazo 20 días hábiles para que, quien lo desee, pueda presentar solicitudes para cubrir las 55 autorizaciones anuales que promueve para dar espacio a los artistas callejeros.

Una vez finalizado el plazo para la renovación de las autorizaciones de la siguiente temporada, un total de 32 plazas se han quedado vacantes: 29 de ellas son para espectáculos y tres para la venta de artesanía. La tipología de actividades artísticas a realizar: son música (solistas o grupos de no más de 4 miembros) con o sin venta del producto que refleje la actividad realizada, mímica y estatuas humanas; teatro, títeres y marionetas; danza, actividades circenses (malabares, payasos, etc.), magia e ilusionismo, globoflexia y pompas de jabón; pintura, retrato y caricatura (en lienzo, papel, cartón, cartulinas, etc. ) con venta de productos fruto de la actividad; fotografía artística con venta de productos fruto de la actividad; y otras manifestaciones artísticas asimilables a criterio del Ayuntamiento.

La concesión de las autorizaciones está regida por nueve criterios específicos: prioridad del uso común, beneficios para la ciudad, afección que la actividad para la ciudadanía, recursos municipales implicados, tipología de la actividad, tiempo de duración, rotación, calidad y la experiencia de las personas solicitantes.

El horario de las actuaciones y venta al público será de lunes a domingo dentro de las franjas horarias comprendidas entre las 10:00 y las 14:00 y de las 17:30 a las 22:00 (23:00 en los meses de mayo a septiembre incluidos), garantizando el descanso diario y semanal que establece la legislación laboral, según consta en las bases.

Los artistas podrán estar en tres grandes espacios: Centro y Zona Comercial, Centro Histórico y Entorno del río, Eje Tendillas-Mezquita-Puente Romano y otras zonas dispersas. Sobre la primera, los lugares autorizados son Bulevar del Gran Capitán (junto al templete), Concepción (desde Puerta de Gallegos hasta Bulevar del Gran Capitán), Gondomar, Plaza de Las Tendillas, Cruz Conde y Paseo de la Victoria (acera desde el Mausoleo Romano hasta el Parque Infantil de Tráfico). En relación al Centro Histórico y Entorno del río, los artistas podrán estar en la Plaza del Potro, Plaza de la Corredera, Paseo de la Ribera, Ronda de los Mártires, Avenida del Alcázar (zona ajardinada frente a Pasaje Santa Teresa de Jornet), Caballerizas Reales (zona ajardinada del exterior del Alcázar de los Reyes Cristianos), Avenida de Fray Albino, Paseo bajo de Miraflores (junto a Torre de La Calahorra) y Carretera Madrid-Cádiz (desde Ermita de los Santos Mártires hasta Puente de El Arenal)

El Eje Tendillas-Mezquita-Puente Romano se extiende por Jesús María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza Agrupación de Cofradías, Torrijos, Magistral González Francés y Puente Romano, excluyéndose la Puerta del Puente y la Plaza del Triunfo. Sólo se autorizan actuaciones artísticas (no venta de arte) a una distancia mínima de 100 metros de la Puerta del Puente y la Torre de La Calahorra respectivamente. Por último, las últimas localizaciones autorizadas son la Avenida de la Libertad la Avenida Al-Nasir, la Avenida de Barcelona, Plaza de Colón, Gran Vía Parque y Ronda de los Tejares.