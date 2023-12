Antonio Ruz abrirá un centro coreográfico nacional en uno de los barrios más pobres de España

El coreógrafo Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza, abrirá un centro coreográfico nacional en el barrio del Sector Sur de Córdoba, una de las barriadas más pobres de España. El proyecto está prácticamente cerrado con el Ayuntamiento, a falta de ultimar los detalles de cesión de un espacio, que en este caso será el edificio de La Normal.

El creador, nacido en Córdoba en 1976, no esconde su emoción ante el proyecto, que supondrá instalar su compañía en la ciudad en la que nació y en la que empezó a dar sus primeros pasos como bailarín. En una entrevista con Cordópolis, Ruz explica que su idea es abrir un centro coreográfico nacional a la manera en la que se hace en Francia, un país que cuenta con una veintena de estos espacios (ubicados sobre todo en los llamados banlieue, los suburbios de las grandes ciudades), y que constituyen uno de los sellos del Ministerio de Cultura galo.

En España, según detalla, no hay tantos. El de Córdoba sería el quinto centro coreográfico nacional, aunque con la particularidad de que estará ubicado en una zona de exclusión social. “El objetivo central de este tipo de centros es el promover, de apoyar y dignificar el arte coreográfico y el arte del movimiento, ya que en ellos hay formación, pero hay también investigación y creación de pensamiento y mediación con la ciudadanía”, detalla sobre un proyecto que nace con la idea de “crear, producir, investigar y estrenar en la propia ciudad” los espectáculos que después se llevarán por el mundo.

El proyecto cuenta con financiación municipal de 60.000 euros consignada en los presupuestos para 2024, si bien el último escollo está en la cesión del edificio de La Normal, un moderno inmueble que fue la antigua escuela de magisterio, y que hoy alberga servicios municipales (de Transformación digital y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico, el IMDEEC), una escuela de adultos y una biblioteca. El espacio donde se ubicaría este centro coreográfico sería en el Salón de Actos, de una capacidad más que suficiente para el proyecto, según su impulsor, que establecería allí también una sede para su compañía, hasta ahora afincada en Madrid, pero sin disponer en la capital de una sala de danza.

Doble descentralización

Y todo ello se haría en un lugar concreto, el barrio del Sector Sur, que le permite, por un lado, poner la lupa en la periferia y, por otro, hacer “una doble descentralización. ”Con este proyecto se descentraliza una compañía que está en Madrid, que sale de la capital y se va a una provincia. Pero también se descentraliza en la propia Córdoba. No es como si ese espacio estuviese al lado de la mezquita. Va a ser diferente porque va a estar en la periferia y en un barrio humilde. Y lo más interesante del proyecto es precisamente cómo llevar la cultura a los lugares donde hay menos accesibilidad a la cultura“, reflexiona el creador, que se muestra convencido de que la danza ”puede impactar en la zona“ de manera directa e indirecta.

Los plazos que maneja su equipo están comprimidos. Su idea es arrancar la próxima primavera. Para ello, trasladará su compañía a Córdoba y se traerá parte de su equipo, aunque también abrirá un proceso de incorporación de nuevos perfiles que trabajarán en el centro. Además, desde ya está trabajando con el Conservatorio de Danza Luis del Río -el mismo en el que estudió- para impulsar unas becas para los alumnos que acaban la carrera y que puedan entrar a trabajar en el centro coreográfico.

Alianzas con los conservatorios

“Se trata de hacer una transición hacia lo profesional. Dar la oportunidad a estos jóvenes de que estén en contacto con una compañía profesional que tiene sede en Córdoba y no tengan que irse”, precisa Ruz, que apunta que este tipo de alianza también es extensible a los conservatorios de Andalucía -“este proyecto tiene carácter autonómico, nacional e internacional”, apostilla-.

En cuanto a los artistas y profesores invitados, su apuesta es la de hacer una convocatoria pública que permita la concurrencia de artistas de todo el mundo, que tengan interés en venir a Córdoba a crear y lo hagan contando con jóvenes bailarines cordobeses. Ruz ya ha presentado el proyecto entre sus compañeros y colegas, y asegura que el interés en participar es altísimo. “El objetivo y el sueño”, apunta, es que Córdoba se convierta en un referente en danza.

“Siempre he dicho que, si me vengo a Córdoba, es con un proyecto sólido. Esa era mi premisa y el Ayuntamiento la escuchó con mucho interés y también siendo muy consciente de que Córdoba necesita creación local contemporánea. Yo he vivido en Berlín y me he sentido en casa, y vivo en Madrid y estoy en casa, y en Córdoba estoy en casa. O sea, que este proyecto no tiene tanto que ver con el arraigo, sino con ese terreno fértil, con esa ciudad maravillosa, manejable, bonita, pero que poca gente conoce más allá de lo patrimonial y lo floral, y que tiene mucho que ofrecer a nivel creativo y artístico”, concluye el coreógrafo sobre el proyecto.