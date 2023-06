Al-Andalus como llave para entender el mundo de hoy

La Mezquita y Centro Islámico Central de Illinois (EE.UU) se encuentra en la ciudad de Urbana, a dos horas al sur de Chicago. La fachada del edificio presenta tres arcos con franjas rojas y blancas. Su diseño es un guiño a un famoso elemento del patrimonio islámico más antiguo de Europa: los arcos de la Mezquita de Córdoba. Un modesto aunque inconfundible homenaje a la Qurtuba musulmana.

A pocas manzanas de allí vive el investigador y escritor Eric Calderwood, profesor de Literatura Comparada y Árabe en la Universidad de Illinois, cuyas investigaciones exploran especialmente la cultura mediterránea moderna. Esta conexión entre la mezquita de su barrio y la gran Mezquita de Córdoba ha sido el origen de su nuevo libro, On Earth or in Poems, The Many Lives of al-Andalus (En la Tierra o en los Poemas. Las múltiples vidas de al-Andalus) publicado por Harvard University Press y aún sin traducción al castellano.

Calderwood vino a estudiar flamenco a Sevilla hace más de una década y allí comenzó a descubrir algo que después ha sido central en sus investigaciones: la existencia de “una memoria de Al-Andalus en lo cotidiano que la gente utilizaba para entender ciertas prácticas culturales, ciertas formas de ser en el presente”, cuenta ante una taza de café bajo los árboles de una plaza cordobesa del casco histórico.

El escritor confiesa que una historia íntima puso la semilla de este libro. “Al mudarme a Urbana, un día daba un paseo por mi barrio y me encontré con la mezquita. Esa alusión a la Mezquita de Córdoba a pesar de estar a miles de kilómetros me llamó la atención. Empecé a pensar cómo es que la idea del al-Andalus a través del espacio, a través de las fronteras culturales cobra vida propia en nuevos contextos geográficos. Al-Andalus tiene importancia y es una forma de reafirmar una identidad como comunidad”. Siguiendo el hilo de esta reflexión nació este libro.

On earth or in poems… , título sacado de unos versos del palestino Mahmud Darwish, trata sobre los diversos significados y usos políticos de al-Andalus en la cultura contemporánea, y especialmente en los países árabes e islámicos. A través de cuestionamientos, de proyectos, imaginarios o identidades que se han formado en torno a la memoria andalusí en la época contemporánea, e incluso de anécdotas y pequeñas historias, el libro sostiene que al- Andalus es útil para dar sentido al mundo y para pensar en la relación entre pasado y presente.

Aunque al-Andalus ya no existe como lugar en el mapa, “sigue gozando de una vida vibrante como lugar en el discurso”, escribe Calderwood. “Es en este ámbito donde la labor de al-Andalus continúa y no ha concluido. Sus significados siguen siendo objeto de debate, y cada giro del debate da lugar a nuevas posibilidades de imaginar las interconexiones entre pasado, presente y futuro, así como entre Europa, el Norte de África, Oriente Próximo y más allá”.

"Aunque al-Andalus ya no existe como lugar en el mapa, sigue gozando de una vida vibrante como lugar en el discurso”. Eric Calderwood

Lo demuestra enumerando un sinfín de ejemplos: al- Andalus es el nombre de un conjunto de músicas del mundo de Estados Unidos, un parque de El Cairo, un centro comercial de Arabia Saudí, un cine histórico de Cisjordania y una editorial israelí especializada en la traducción de literatura árabe al hebreo. “Al-Andalus es un símbolo de coexistencia intercultural y, al mismo tiempo, un arma retórica utilizada por extremistas de todo tipo, desde agentes del ISIS en Siria hasta islamófobos de derechas en Europa y Estados Unidos”, escribe en la introducción del libro.

Calderwood no plantea una historia de al-Ándalus en esta obra, sino un estudio sobre cómo se ha imaginado y desplegado esa historia en los tiempos modernos, desde el siglo XIX hasta el presente. Para el investigador, la memoria de al- Andalus es como una navaja suiza, “un variado kit de herramientas listas para hacer frente a todo tipo de problemas y necesidades”.

Y construye su tesis a través de los árabes, los bereberes, pero también del feminismo y del pueblo palestino, incluso a través de la armonía que irradió el al-Andalus medieval. “Mi enfoque de este problema es tratar la convivencia como un término a la vez insuficiente y necesario: insuficiente porque no proporciona una explicación satisfactoria de las relaciones interreligiosas en el pasado, y necesario porque ha dado forma a debates de larga duración sobre al-Andalus y su legado”, escribe Calderwood en la introducción del libro.

Y añade: “En al-Andalus, generaciones de poetas palestinos han encontrado una metáfora de su patria, mientras que generaciones de pensadoras feministas han encontrado en al-Ándalus un modelo para el empoderamiento y la creatividad de las mujeres. En resumen, al- Andalus ha demostrado ser increíblemente útil y maleable para escritores, académicos, artistas, políticos y empresarios de todo el mundo”.

La pregunta a la que el investigador trata de dar respuesta es a cómo y por qué al-Andalus realiza una labor cultural y política específica en diferentes contextos de todo el mundo. “Lo encontramos en lugares tan dispares como Nueva York, el flamenco o el hip-hop”, afirma el autor. “Yo creo que el libro tiene nuevas aportaciones a debates que ya son conocidos en España y a otros que prácticamente no lo son”.

Al-Andalus significa muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, y el “reto ético” consiste en tener presentes todos estos significados dispares sin que uno domine a los demás. Tal vez superar la nostalgia que emana el “paraíso perdido” para viajar al “futurismo de al- Andalus”, como lo llama Eric Calderwood. Un modo imaginativo cuyo horizonte no es el pasado sino el futuro.