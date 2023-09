Vox acusa al Ayuntamiento de Peñarroya de blanquear el “supuesto” fraude del caso 'Rocket'

La causa por el caso Rocket, que esta semana ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia tras más de diez años de investigaciones, ha sido el principal punto del día en el pleno de septiembre de Peñarroya-Pueblonuevo a pesar de que, para “sorpresa” de Vox “no estaba incluido en los 15 puntos del orden del día del pleno del mes de septiembre celebrado este pasado viernes”, tal y como afirma la portavoz de la formación en Peñarroya-Pueblonuevo, María José Muñoz.

La edil del partido de Santiago Abascal ha lamentado que “el alcalde socialista Víctor Manuel Pedregosa no haya querido dar explicaciones o poner sobre la mesa en este pleno la posición que ha tomado el Ayuntamiento peñarriblense en este caso, en el que presuntamente las acciones de su compañera, la ex alcaldesa socialista Laura Ruiz, han costado tanto dinero a nuestros vecinos”.

Muñoz ha recordado que “el dinero público no cae de los árboles; es dinero de nuestros vecinos que, con mucho esfuerzo, pagan los impuestos religiosamente. Es por esto que no entendemos como, tal y como nos confirmó este jueves el alcalde socialista, el Ayuntamiento se ha retirado como acusación en el caso Rocket”, y ha añadido que, “cuando se trata de dar luz a un dinero que presuntamente no se ha gastado correctamente y que no es dinero nuestro, hay que llegar hasta el final, cueste lo que cueste, porque se lo debemos a nuestros vecinos. No entendemos las explicaciones de este alcalde que muestra una posición poco valiente al respecto, donde se superponen los colores políticos a la honestidad con los ciudadanos”.

Por último, la portavoz de Vox en Peñarroya-Pueblonuevo ha insistido en que su partido va “a fiscalizar siempre cada céntimo de euro que se gaste de nuestros vecinos. Los políticos tienen que dar explicaciones del dinero que gasten de los peñarriblenses, sin importar el color político que tenga el Gobierno y sin importar que las personas que no hayan hecho un uso correcto del mismo lo hayan hecho bajo las mismas siglas. El caso Rocket aborda un hecho muy grave de nuestra localidad y nunca vamos a entender cómo el ayuntamiento, a pesar de que la ex alcaldesa sea socialista al igual que el actual gobierno, se retire a la hora de esclarecer cuánto dinero ha costado a nuestra localidad con una dudosa legalidad. En Vox confiamos en la justicia y esperamos que se aclare el posible fraude en las ayudas para la construcción del tren turístico aunque sea diez años más tarde”.