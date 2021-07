El Supremo convierte en indefinida a una trabajadora temporal contratada por la Junta en 2007

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo acaba de publicar una sentencia que puede provocar un aluvión de contratos indefinidos en el ámbito laboral de la Junta de Andalucía. La sala ha desestimado todos los recursos impuestos por la asesoría jurídica del gobierno andaluz contra un fallo anterior de un Juzgado de lo Social de Córdoba que convertía en indefinida a una trabajadora contratada en Córdoba por la Junta en el año 2007 como temporal.

La demandante fue contratada como auxiliar de la Delegación de Cultura de la Junta en Córdoba en el año 2007. Su contrato fue parcial y destinado a ocupar temporalmente una plaza de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sin convocar. En todo este tiempo, la plaza no ha salido a concurso y esta cordobesa ha mantenido su puesto de trabajo, firmado como temporal entonces. En 2017, al cumplirse diez años, la mujer presentó una demanda ante un Juzgado de lo Social de Córdoba considerando que su puesto era indefinido. El juez le dio la razón.

El letrado de la Junta de Andalucía optó por recurrir el caso, que llegó primero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde se ratificó la primera sentencia. Posteriormente ha presentado un recurso en el Supremo, rogando que se pudiera unificar la doctrina, ya que no es el único caso.

Finalmente, el alto tribunal considera procedente la demanda y asegura que la trabajadora es indefinida no fija, ya que un contrato temporal para una plaza prevista en la RPT no puede encadenarse durante más de tres años. El Supremo habla incluso de "fraude de ley" en la contratación temporal encadenada y señala que mientras la plaza no salga a concurso esta trabajadora tiene que tener un contrato indefinido no fijo.

Ante ello, el Supremo condena en costas a la Junta y le obliga a que considere a la empleada como indefinida no fija con carácter retroactivo también. Este fallo, de hecho, puede afectar a miles de empleados interinos de la Junta de Andalucía y otras administraciones en una situación similar.