Piden cuatro años de cárcel para un acusado de quedarse con cinco camiones que se llevó a Marruecos

La Fiscalía ha pedido una pena de cuatro años de cárcel y multa de 2.700 euros para un varón acusado de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente quedarse con cinco camiones, valorados en más de 366.500 euros, sobre los que se comprometió a pagar su alquiler para unas obras en Marruecos, a donde se los llevó sin hacer frente a dicho pago. El juicio se prevé celebrar el día 14 de este mes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a finales del año 2012, el procesado, actuando en representación de una entidad mercantil que también ha sido acusada y se enfrenta a una multa de 1,5 millones de euros, contactó con otra empresa y presuntamente le pidió unos camiones para usar en una obra que iba a realizar en Marruecos.

Al respecto, el acusado aseguró en un principio que "no podía hacer frente al pago del alquiler" de los mismos, pero "en cuanto iniciase dicha obra, comenzaría a pagar", por lo que la propietaria de los camiones "confió plenamente en la palabra" del procesado, "aceptó las condiciones del aplazamiento de pago y le cedió los camiones".

No obstante, el fiscal precisa que "dicho acuerdo se hizo de forma verbal" y en febrero de 2013 la mercantil propietaria de los vehículos remitió al acusado un correo con "la identificación de los camiones y los marcados CE necesarios para tramitar su salida legal del territorio español, así como su posterior empleo en una obra pública".

De este modo, el procesado recogió a finales de febrero de dicho año los camiones y los trasladó a Marruecos, "donde al parecer se encuentran", al tiempo que el acusado "no sólo no ha pagado el alquiler de los mismo, sino que los ha hecho suyos y no los ha devuelto a día de hoy a su propietaria".