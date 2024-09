Nueve meses de cárcel por escribirle a su exnovia por redes sociales pese a una prohibición judicial

El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba ha condenado a nueve meses de prisión a un hombre por contactar con su exnovia a través de Instagram y TikTok aun cuando sobre él pesaba una orden de comunicación.

La pareja mantuvo una relación sentimental y de convivencia, y fruto de ella nació su única hija. En noviembre de 2023, él fue condenado por dos delitos de malos tratos hacia ella a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a la privación, porte y tenencia de armas durante 16 meses; a la prohibición de aproximarse a la víctima en un radio no inferior de 150 metros y a otra de comunicación. Estas últimas tenían una vigencia de 12 meses.

Cabe señalar que el procesado es reincidente. Antes de esta sentencia condenatoria, el juzgado le impuso unas medidas cautelares relativas a la prohibición de acercarse o comunicarse con su exnovia, medidas que fueron quebrantadas en octubre de 2023.

Así, el pasado mes de mayo -cuando estas prohibiciones aún estaban vigentes-, la víctima se encontraba en un parque de Castro del Río y, cuando el acusado de percató de ello, pasó hasta en tres ocasiones para que ésta lo viera, llegando a tocar el claxon.

También en este mes, la víctima recibió mensajes de su expareja en las redes sociales Instagram y TikTok en los que le decía “hablamos”, “por fa”, “me puedes llamar” y “preciosa mía”. En la vista, el procesado negó que él enviara esos mensajes, aunque ha quedado acreditado que sí lo hizo a través de sus perfiles personales en ambas redes sociales.

Asimismo, la víctima denunció que, en febrero y mayo, el procesado llamó a su puesto de trabajo en dos ocasiones, reconociendo la voz cuando al otro lado del teléfono escucho “hola, cómo estás, quiero un kebab”. Sin embargo, el tribunal ha considerado no probada esta acusación, ya que no consta en todo el proceso judicial el listado de las llamadas del teléfono de su trabajo para proceder a su comprobación. Además, el magistrado ha apuntado que “no se explica” que no formulara denuncia por estos hechos cuando sí lo hizo cuando recibió los mensajes de su expareja.