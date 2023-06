Los juzgados de violencia contra la mujer en Córdoba trataron 680 delitos en el primer trimestre

Los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia de Córdoba trataron un total de 680 delitos de este ámbito en el primer trimestre de este año 2023.

Así lo pone de manifiesto el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se señala que, del total de los 680 delitos vistos por los juzgados, 555 fueron delitos de lesiones y malos tratos, en sus distintas tipologías en base a los artículos 153, 173 y 148 del Código Penal.

Junto a ello, se registraron 47 delitos de quebrantamiento de penas sobre delitos de violencia de género, además de otros 37 delitos de quebrantamiento de medidas ordenadas por un juez en relación a violencia de género.

La estadística del Consejo General del Poder Judicial señala también que los juzgados de violencia sobre la mujer han abordado siete delitos contra el honor, seis contra la indemnidad moral y otros cinco contra la libertad sexual.

Los juzgados cordobeses ingresaron un total de 816 asuntos relacionados con la violencia sobre la mujer en el primer trimestre del año. Asimismo, en ese periodo, se resolvieron 823 casos y quedaron pendientes otros 585 asuntos.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!