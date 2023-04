Vandalizan la biblioteca de intercambio de libros de Colón y destrozan parte de los aseos de La Asomadilla

Los aseos del parque de La Asomadilla han sufrido este lunes un nuevo vandálico ya que una o varias personas han destrozado los lavabos de los aseos.

Estos servicios se reabrieron al público la semana pasada después de que la asociación vecinal de Valdeolleros y el Consejo de Distrito Norte denunciara públicamente su cierre debido a la falta de limpieza. Estos aseos fueron abiertos al público en julio de 2022 y, desde esa fecha, han sido víctimas de actos vandálicos de diferente índole, como pintadas o roturas en la estructura.

Además de este acto vandálico, la biblioteca de intercambio de libros del parque de Colón, iniciativa de Libro Libre, ha sufrido varias pintadas en el interior y en el exterior en las que se pueden leer frases ofensivas hacia un abogado de la capital.

