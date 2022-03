Un piquete intenta cortar la autovía quemando neumáticos

Un piquete de transportistas en huelga ha intentado cortar la Autovía del Sur (A-4) a la altura de La Carlota, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias del 112 Andalucía. Los hechos se han producido a las 6:40 de la mañana a la altura del kilómetro 433 de la Autovía del Sur (A-4).

Según las fuentes, los transportistas no han llegado a prender los neumáticos, que ya estaban en la carretera. Un aviso al 112 y a la Guardia Civil permitió la rápida llegada de los operativos al lugar. Los agentes lograron evitar que los manifestantes prendieran fuego a los neumáticos.ç

El servicio de emergencias del 112 Andalucía también ha recibido la alerta de lanzamiento de piedras en la zona. Además, poco después, a las 6:55, consta el accidente sufrido por un camión al chocar contra un objeto en la zona, sin que haya trascendido que se hayan producido heridos ni tampoco que este hecho esté relacionado con el piquete, algo que, no obstante, se está investigando.

Al lugar también ha acudido servicio de mantenimiento de carreteras, que ha retirado los neumáticos y los objetos que había en la carretera y con los que se pretendía evitar el tránsito de vehículos en plena hora punta.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!