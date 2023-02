Investigan un vídeo grabado en la provincia de Córdoba en el que un joven patea un gato

La Guardia Civil de Córdoba ha iniciado una investigación para identificar a un joven que aparece en un vídeo pateando a un gato de pequeño tamaño (probablemente una cría) y que se ha difundido por las redes sociales generando una enorme indignación.

Las imágenes, de gran crudeza, muestran al joven mostrando a cámara al animal (no se puede distinguir si está vivo o muerto), al que patea como si fuera un portero de fútbol. El gato sale disparado al cielo y cae contra el suelo.

La mayoría de los comentarios en redes sociales sitúan los hechos en el municipio cordobés de Posadas, y algunas fuentes lo corroboran a este periódico. Por la vestimenta del joven -pantalón corto y chándal-, el vídeo no parece reciente, si bien comenzó a moverse por redes este martes, causando una gran indignación.

Por su parte, tras tener conocimiento del vídeo, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para identificar al joven, que se enfrentaría a un delito de maltrato animal.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!