Detenido por robar 600 euros en una panadería simulando llevar un arma

La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo a un vecino de la localidad, conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con intimidación cometido en un despacho de pan de la localidad.

La Guardia Civil tuvo conocimiento la mañana del pasado día 6 de noviembre que se habían cometido un robo con intimidación en una panadería de la localidad, donde autor desconocido, el cual vestía una sudadera con capucha, y ocultaba su rostro, con una mascarilla y unas gafas de sol, tras intimidar a la empleada simulando que portaba un arma bajo la ropa que vestía, sustrajo la recaudación existente en la caja registradora, que ascendía a unos 600 euros.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación, localización y detención del presunto autor del mismo.

La inspección realizada en el lugar donde se cometió el robo, unido a los datos obtenidos en las gestiones que la Guardia Civil venía practicando, permitieron identificar al presunto autor, que resultó ser un varón vecino de la localidad conocido por sus antecedentes policiales por la comisión de delitos de la misma naturaleza, procediendo la Guardia Civil a su detención momentos después de la comisión del delito. Detenidos y diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil recuerda, que si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el cual le atenderemos directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!