Detenido por positivo en alcohol un conductor implicado en el accidente mortal en la A-4

El conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente mortal de este sábado en la A-4 ha sido detenido después de que diera positivo en las pruebas de alcohol, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

En el siniestro, dos vehículos colisionaron, provocando la muerte de uno de los pasajeros de uno de los dos vehículos. Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

El conductor detenido, que se le imputaría un homicidio por imprudencia, pasará durante este domingo a disposición judicial.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!