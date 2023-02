Varios heridos y una persona atrapada en un accidente entre dos turismos en la A-4

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba está actuando en estos momentos en un accidente de tráfico en la autovía A-4 en el que dos turismos habrían colisionado. Los bomberos han tenido que acudir ya que habría una persona atrapada.

El suceso se ha producido sobre las 20:00, a la altura del kilómetro 387 en sentido Madrid, pasando la cárcel de Córdoba.

Según informan desde Emergencias 112, la colisión de los turismos ha provocado el vuelco de uno de ellos. El accidente se ha cobrado varios heridos, aunque por el momento se desconoce el número de víctimas.

Hasta el lugar se han desplazado, además de los bomberos, agentes de Policía Local, los servicios sanitarios y la Guardia Civil.

