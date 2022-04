Un detenido y un identificado por su relación con el apuñalamiento ocurrido en Lucena

La Policía Nacional de Lucena ha detenido a una persona y ha identificado a otra por su posible relación con el apuñalamiento y la agresión a un hombre de 40 años por parte de un grupo de encapuchados el pasado lunes por la noche en la localidad. Los dos presuntos implicados son menores.

Según adelanta ABC Córdoba y ha podido confirmar este periódico, uno de los detenidos ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores y ha salido en libertad con cargos, mientras que el segundo está siendo investigado, aunque aún no ha sido localizado. A ambos se le imputarían cargos por un presunto delito de lesiones.

La investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas que se produzcan nuevas detenciones en relación con este caso.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar a las 21:30 en la calle Corazón de Jesús, de la citada localidad. Según testigos presenciales, cuatro personas salieron de un vehículo y abordaron a un hombre de 40 años, al que agredieron con un arma blanca y una barra de hierro. La víctima recibió varias puñaladas y golpes, antes de que los agresores se dieran a la fuga.

La Policía Nacional certificó que la víctima recibió cuchilladas en la espalda, el abdomen y las piernas, y que fue hospitalizada, aunque no se teme por su vida. Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Policía Científica y la Policía Judicial, que han tomado las riendas de la investigación.

