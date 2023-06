Los bomberos actúan en un incendio de pastos junto a la N-432 en Córdoba

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba están actuando desde primera hora de la tarde de este domingo para sofocar un incendio de pastos en campo abierto cerca de la carretera N-432 en el término municipal de la capital.

Según ha podido saber este periódico, efectivos del SEIS se encuentran trabajando en la zona. Por su parte, desde Emergencias 112 explican que han recibido el aviso del incendio sobre las 15:30, por fuego en campo abierto a la altura del kilómetro 278 de la N-432.

Emergencias 112 afirma haber recibido muchas llamadas por la intensa columna de humo negro que se veía desde distintos puntos. Algunos alertantes señalaban que en el entorno del incendio hay una explotación ganadera y un almacén de paja. Se ha activado a los bomberos de Córdoba, además de a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico. Hasta el momento se desconocen más detalles del incendio.

