El año de la pandemia rebaja a la mitad los robos en Córdoba pero multiplica los intentos de asesinato

2020 ha sido un año extraño para todo. También para la criminalidad. El Ministerio del Interior acaba de actualizar sus datos provisionales sobre el balance de criminalidad del año 2020 en la provincia de Córdoba que deja unas cifras cuando menos sorprendentes.

En números generales, el año pasado se cometieron muchos menos delitos que el año anterior. En total, los agentes de las diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan en la provincia de Córdoba instruyeron 21.973 infracciones penales, un 12,8% menos que en el año 2019.

El desequilibrio está en una importante caída de los robos de todo tipo. El confinamiento hizo que muchas personas se quedaran en casa y que los que salían a la calle estuvieran más vigilados y controlados. Pero el dato más sorprendente es el gran incremento de los delitos más graves (y por suerte los menos numerosos), los intentos de homicidio o asesinato y los secuestros.

En 2020 se han instruido diligencias por 21 intentos de homicidios o asesinatos en la provincia de Córdoba, un 91% más de casos que el año anterior. Eso sí, los asesinatos o homicidios consumados fueron tres durante 2020, un 57% menos de casos que el año anterior. Y en el año de la pandemia también se han instruido diligencias por cuatro casos de secuestro en Córdoba. En 2019 no se produjo ningún delito de este tipo.

El año de la pandemia también ha supuesto un incremento de los delitos sexuales investigados. Ha habido un 5% más de agresiones sexuales (violaciones) investigadas, un total de 22 casos en toda la provincia de Córdoba, y un 12% más de todo tipo de delitos relacionados con la identidad sexual.

Lo que sí que ha caído ha sido el número de hurtos, robos e investigaciones contra el tráfico de drogas. Por ejemplo, los robos con violencia e intimidación fueron la mitad en 2020 que los que se produjeron en 2019. En total, se instruyeron 280 diligencias por este tipo de delitos. Los robos con fuerza en domicilios o establecimientos comerciales han caído en un 30%, con un total de 1.043 expedientes. Los hurtos (sustracciones sin violencia de objetos valorados en menos de 400 euros) han caído en un 35% y fueron un total de 4.074 expedientes.

También se ha robado una cuarta parte menos de vehículos. En total, en 2020 se sustrajeron 220 vehículos de todo tipo, según el balance del Ministerio del Interior. Los delitos por tráfico de drogas se redujeron en un 5,6%. El año pasado se instruyeron 284 expedientes de investigación por ese tipo de delitos.

