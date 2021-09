El alcalde de Lucena muestra sus condolencias a las familias del niño y del ciclista fallecidos

El alcalde de Lucena (Córdoba), Juan Pérez (PSOE), ha trasladado este lunes sus condolencias y las de toda la Corporación municipal a la familia del niño fallecido tras el ataque de un perro, así como a la del ciclista que ha muerto durante el desarrollo de una prueba deportiva, ambas acaecidas este pasado domingo en el municipio lucentino.

En declaraciones a los periodistas, Pérez ha afirmado que este domingo ha sido "un día muy duro para Lucena", que comenzó el día conociendo el fallecimiento del niño de cinco años, mientras que después, a primera hora de la tarde, se supo de la muerte del ciclista, de 42 años de edad, en una prueba organizada por un club lucentino.

En este contexto, el primer edil ha reiterado sus palabras de "condolencia, dolor, solidaridad y apoyo" a ambas familias, que lo están pasando "francamente mal", y les ha hecho llegar "el calor" del Ayuntamiento lucentino, así como de otros municipios de la provincia, para "ayudar a continuar con este trance tan complicado".

Juan Pérez ha afirmado que, "probablemente", este sea uno de los momentos "más difíciles que me ha tocado vivir por las circunstancias en las que ocurren y la excepcionalidad de las mismas", a lo que se le suma "la cercanía en el tiempo de los dos casos".

El alcalde ha comentado que desde los Servicios Sociales del Consistorio se han puesto "a disposición" de las familias, principalmente de la del niño fallecido, "por las circunstancias y por los recursos que pueda tener la familia". Se va a "colaborar en la medida que lo necesiten o lo demanden porque, desgraciadamente, no podemos recuperar la vida" de ninguno de los fallecidos.

"Los dos cuerpos están Instituto Anatómico Forense de Córdoba", ha dicho el alcalde de Lucena, quien ha señalado que se está a la espera de los resultados de las autopsias, resaltando que todo está en manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Cabe recordar, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, que la principal teoría sobre la muerte del niño de cinco años es que se trata de una muerte de carácter accidental, después de que el menor, hijo de un matrimonio que cuidaba el cortijo donde ha ocurrido el suceso, fuera mordido en su dormitorio por un perro, un pastor belga malinois, encargado de realizar labores de vigilancia de la finca.

Los hechos se produjeron en torno a las 3,00 horas de este domingo, cuando los testigos de los hechos alertaron al centro de coordinación del 112 de que un menor de unos cinco años de edad había sido mordido por un perro en la citada carretera, a la entrada de la localidad. El menor, que presentaba heridas graves en el cuello y varias partes del cuerpo, fue trasladado al centro de salud del municipio por medios particulares y los servicios sanitarios de la Junta certificaron su muerte.

Por su parte, como han precisado fuentes del Servicio de Emergencias 112 y de la Benemérita a Europa Press, el ciclista, de 42 años de edad, murió mientras participaba en una prueba deportiva y cuya desaparición fue previamente denunciada por su hermano, tras no llegar el deportista a la meta, situada en el propio municipio lucentino.

La desaparición del ciclista se produjo unos 15 minutos antes de la llegada a la meta, habiendo sido visto por última vez mientras tomaba parte en la competición a las 12,20 horas.

