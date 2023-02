La Universidad de Córdoba recomienda suspender un evento por promover la “pseudociencia”

La Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica de la Universidad de Córdoba ha recomendado suspender la celebración de las jornadas y Cinefórum El Pensamiento en Estado Crítico, impulsadas por el Aula Ingenia de Cultura y Tecnología, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, y que arrancaron este martes.

Desde la Universidad de Córdoba han señalado a este periódico que la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica han rechazado este mismo miércoles la propuesta Cineforum Ingenia: El pensamiento en estado crítico por entender que “se trata de un programa que promociona la pseudociencia y ofrece espacio a teorías no demostradas científicamente”.

Por todo ello, ha recomendado a la Comisión de Cultura excluirla de las ayudas convocadas, y no permitir que se financie. El evento arrancó este mismo martes con un acto titulado Ciencia versus cientifismo, celebrado en la Facultad de Derecho. La siguiente sesión tiene previsto contar con la presidenta de la Asociación Guardacielos Josefina Fraile, que ha centrado muchas de sus intervenciones y textos en la presunta existencia de los chemtrails.

Además, el Aula Ingenia de Cultura y Tecnología de la Universidad de Córdoba que está detrás de este evento, ha anunciado la presencia de otras personalidades polémicas, como Juan Zaragoza, que se ha posicionado contra las vacunas, Enrique Pérez, defensor del terraplanismo, o Carlos Astiz, que preconiza un plan de las elites para controlar el mundo.

Entre tantas teorías de dudoso carácter científico, también estas jornadas dan voz a personalidades como el filósofo José Carlos Ruiz o el economista español, Daniel Arias Aranda.

En un comunicad enviado hace semanas, Isabel López, coordinadora del Aula Ingenia, defendía que el principal objetivo de este proyecto “es el fomento del pensamiento crítico, así como el cuestionamiento de ciertas creencias y paradigmas establecidos en diversas ramas de conocimiento, especialmente en el ámbito de las ciencias experimentales”.

