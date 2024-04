La Universidad convoca oposiciones para cubrir nueve plazas de personal de bibliotecas

La Universidad de Córdoba ha convocado un proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de nueve plazas de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivo y Museo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la convocatoria que, según indica, en consideración a la naturaleza profesional y a las tareas a realizar por el personal a seleccionar, el procedimiento de selección será el de concurso-oposición.

Este proceso constará de las siguientes fases: fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio y fase de concurso, que se aplicará exclusivamente a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, con las pruebas, puntuaciones y méritos establecidos.

El plazo de presentación de solicitudes de las personas interesadas en este proceso selectivo será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE. Las solicitudes se presentarán por vía electrónica, accediendo al procedimiento 'Solicitud de participación procesos selectivos PTGAS' disponible en la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba en esta dirección.

Quienes quieran presentarse a esta oposición pueden consultar todos los detalles de las bases de la convocatoria en este enlace.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!