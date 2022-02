UGT, CCOO y CSIF piden ante el Reina Sofía que la Junta cumpla los acuerdos con los sanitarios

Más de un centenar de personas trabajadoras de la Sanidad cordobesa se han manifestado este jueves a las puertas del edificio de Gobierno del Hospital Reina Sofía de Córdoba en una jornada en la que ha habido movilizaciones en las ocho provincias andaluzas. La concentración, convocada por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, denunció, una vez más, el incumplimiento por parte de la Administración sanitaria el acuerdo firmado el pasado 29 de julio de 2021 en la mesa de negociación.

Este acuerdo, que finalmente reconocía a los empleados de todas las categorías profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), incluidos los interinos, su derecho a una carrera profesional por parte de la administración andaluza, como ocurre en el resto de comunidades autónomas, y a los auxiliares administrativos la promoción a administrativos, no ha servido hasta el momento para nada ante la paralización de la Mesa sobre Carrera profesional por parte del SAS.

Aunque el incumplimiento del acuerdo afecta a la totalidad de la plantilla del SAS, lo hace de una forma más grave y directa a los 20.000 trabajadores y trabajadoras del personal del cuerpo A4 y técnicos sanitarios y a otros y otras 22.000 de las categorías de gestión y servicios, a los que se les impide recibir este concepto retributivo reconocido como derecho laboral desde el 2006.

A estas más de 42.000 personas trabajadoras hay que sumar unos 30.000 interinos e interinas a quiénes, pese a que los tribunales les han reconocido también este derecho, el SAS no lo ha hecho aún de oficio, viéndose obligados a reclamarlo de nuevo ante la misma Justicia mediante denuncia.

La secretaria de la sección sindical del Hospital Reina Sofía porUGT Servicios Públicos, Eugenia Urbano, denunció que “estamos de nuevo ante el incumplimiento de un acuerdo que se firmó en julio. Lo que estamos exigiendo es la carrera profesional para todas las categorías profesionales incluidos los interinos”. “Hay que recordarles a los señores políticos que ya estamos cansados de promesas y que lo que queremos son hechos; y el valor de la palabra es muy importante pero el valor de un acuerdo firmado por una parte política exigimos que se cumpla”, añadió.

La secretaria sindical de UGT Servicios Públicos recordó que“nos ampara una Ley nacional como es el propio Estatuto Marco. Queremos una carrera profesional como en el resto del Estado, que no sea una carrera de obstáculos”.“Tenemos a trabajadores haciendo el mismo trabajo y a unos cobrándolo y a otros no. Así los del grupo A1 y A2 sanitario lo cobran y los del no sanitario no. A partir del grupo C1 hacia abajo no se les permite el cobro de la carrera profesional y esta situación es insostenible”. Igualmente Urbano denunció que “tenemos a auxiliares administrativos que están realizando trabajos como administrativos y no lo están cobrando como tal”.

Por su parte el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Córdoba, José Damas, indicó que “pedimos que el reconocimiento de la carrera profesional sea para todos los trabajadores, incluidos los profesionales interinos, sobre los que ya ha habido sentencias que el SAS se niega a hablarlo de oficio”. Asimismo Damas denunció el caso de “profesionales que vienen de otras comunidades autónomas donde tienen reconocida la carrera profesional y cuando llegan a Andalucía dejan de cobrarla”.

El secretario de Sanidad de CCOO, que recordó el incumplimiento desde 2008 de equiparar a los auxiliares administrativos a administrativos, pidió “que los grupos A y B sanitarios sean un modelo mucho más accesible y alcanzable y no una carrera de obstáculos”. Damas denunció que “lo que no podemos permitir es que desde 2008 más del 60 por ciento de los profesionales estén sin cobrar la carrera profesional”.“Ya no venimos a pedir, venimos a exigir y ya está bien de buenas palabras del señor Moreno Bonilla y de los aplausos, pero lo que queremos es una solución al problema que tenemos en Andalucía dónde tenemos a los profesionales peor pagados de toda España”, sentenció.

Por su parte la responsable sindical del CSIF Sanidad Córdoba, María Maestre, denunció que “la administración sanitaria no cumple su palabra” y añadió que “no cumple lo que firmó. Por eso estamos aquí, para que las y los profesionales del SAS, todos y todas, tengan lo que les corresponde por derecho, ya que todos y todas las profesionales del SAS son quiénes hacen posible la sanidad pública”.

La responsable del CSIF señaló que “desde el pasado verano ha habido muchas promesas para iniciar el procedimiento para la carrera profesional si bien, al final, no se ha materializado”. “En Andalucía y en Córdoba nuestros profesionales tienen la carrera más complicada de desarrollar de todo el país”, apuntó Maestre, que abogó asimismo por “un modelo más accesible que les permita poder promocionar en todas las categorías”.