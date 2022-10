Los turistas le dan a Córdoba una nota de un 8,5

Los turistas le dieron a la provincia de Córdoba una nota de un 8,5, según los datos actualizados de la Encuesta de Coyuntura Hotelera de 2021 que ha divulgado el Instituto Nacional de Estadística. La máxima calificación ha sido para Granada, que ha recibido un 9, frente al 7,4 de Huelva. La media andaluza es justo la nota de Córdoba, un 8,5, según el informe.

Lo mejor valorado en Córdoba, y con diferencia, es su patrimonio cultural. La nota que dan los turistas es del 9,4, según este informe, que evidencia que la principal oferta del turismo local es el patrimonio inmenso de la ciudad y la provincia. De hecho, no hay ni una provincia que tenga una nota tan alta en algo como Córdoba.

A continuación, los turistas valoran con un 9 el trato recibido en la provincia de Córdoba, una nota también altísima en comparación con el resto de Andalucía. El taxi y los trenes reciben una valoración de un 8,9 en esta encuesta.

Lo peor valorado es el tráfico, la información turística y la señalización para orientar a los visitantes, que está en apenas un ocho. Los parques naturales y los alojamientos también son valorados por debajo de la media, ámbitos que según la encuesta necesitan mejorar.

En 2021, según este informe, visitaron la provincia de Córdoba un total de 1.235.224, un 96,4% que el año anterior, con las restricciones de la pandemia. Eso sí, a nivel andaluz el turismo cordobés representa el 6,4% del total. El peso de la provincia en Andalucía es del 10%. El gasto medio de los turistas en la provincia ha rondado los 66 euros por día, apenas un euro menos que la media andaluza.

