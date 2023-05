Los turistas alojados en apartamentos de Córdoba en abril suben un 77% respecto a 2019

Los apartamentos turísticos (no confundir con los pisos turísticos) de Córdoba pulverizaron el pasado mes de abril los datos de viajeros y pernoctaciones, marcando registros históricos. A diferencia de los hoteles, esta modalidad de alojamiento mejora los datos respecto a los años previos a la pandemia. Y de manera amplia.

El número de turistas que se alojó en apartamentos turísticos de Córdoba creció un 77% respecto a abril de 2019, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Extrahotelera correspondientes al mes de abril y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, en abril se alojaron en apartamentos turísticos de Córdoba un total de 10.457, frente a los 5.891 que lo hicieron en 2019 y los 8.288 de abril del año pasado, que ya superó aquellos datos. Y, aunque el turista nacional ha sido mayoritario, sorprende que hay casi empate técnico: 5.134 extranjeros se hospedaron en los apartamentos turísticos de Córdoba, frente a los 5.323 turistas españoles.

De hecho, en Córdoba capital, ha habido más viajeros extranjeros (4.946) alojados en apartamentos turísticos que españoles (4.060). La capital, además, acogió el 86% de los turistas. Justo hace un año, por primera vez, estos indicadores mejoraron los datos previos a la pandemia. Un año después, los han pulverizado.

Las pernoctaciones también han sido de récord. En abril de 2023 se registraron un total de 21.581 noches en los apartamentos turísticos de Córdoba, mientras que hace cuatro abriles fueron 12.111. Es decir, las pernoctaciones han aumentado un 78%. La estancia media este año ha sido de 2 noches de media.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!