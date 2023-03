Así se trabaja en una empresa con semana laboral de cuatro días: “Vivimos en un constante puente”

Cuando se escribe este reportaje, es viernes. Jesús, Benito, Iriome y Ángel Luis –trabajadores en Córdoba capital–, ya están disfrutando de sus días de descanso semanales, de viernes a domingo. Todas las semanas. Son empleados de una empresa que aplica la semana laboral de cuatro días, la idea que parece una utopía para muchos pero que en compañías como esta –Grupo Deluxe– lleva establecida varios años con resultados que han mejorado la producción, además del ánimo y la vida de los empleados.

Estos cuatro trabajadores atienden a Cordópolis el pasado jueves, en la nave donde tienen su sede en el polígono de Las Quemadas. Para ellos, es su último día de trabajo hasta el próximo lunes. “Vivimos en un constante puente todas las semanas”, dicen gráficamente, ante la sede de la empresa que está especializada en la venta directa de productos de tratamiento de agua, como máquinas depuradoras, descalcificadoras y purificadoras de agua.

La matriz de la empresa tiene su sede en Granada y cuenta con delegaciones en Córdoba y Jaén, sumando una plantilla de medio centenar de empleados. El CEO de la firma, Fran Sánchez, había ido haciendo 'pruebas encubiertas' de la semana laboral de cuatro días. Fijaba objetivos cuando había un festivo en la semana y posibilidad de hacer puente, y animaba a los trabajadores a cumplir esos objetivos para poder hacer, efectivamente, puente y sumar algún día al fin de semana. Varias de estas pruebas le confirmaron que la productividad no solo no se veía resentida sino que aumentaba y el 1 de febrero de 2020, comenzó oficialmente en toda la empresa la semana laboral de cuatro días. Justo mes y medio después llegaría la pandemia, luego un ERTE y la crisis que todas las empresas sufrieron, pero también la recuperación y la compañía mantuvo su decisión de adoptar la semana laboral de cuatro jornadas, explica a este periódico su responsable de Comunicación, Arantxa Solís.

Así, cuando la empresa abrió en Córdoba en noviembre de 2021, esta regla ya era la norma. Aunque trabajadores como Benito José Valenzuela –uno de los más veteranos de la compañía–, ha comprobado cómo era trabajar antes cinco días y ahora cuatro a la semana. “Es un cambio tremendo”, cuenta a sus 52 años quien es el jefe de equipo de la delegación de la empresa en Córdoba y toda su vida ha trabajado como comercial. “La gente va a trabajar más motivada, más contenta”.

“Los objetivos de ventas que teníamos antes para cinco días, ahora los hacemos en cuatro”, explica el delegado responsable de la firma en Córdoba, Jesús Carmona, de 36 años. Además, los empleados trabajan en un horario de jornada intensiva, comenzando a las 9:30 y terminando a primera hora de la tarde, según la distancia de vuelta del punto de la provincia donde hayan viajado ese día. ¿El resultado? La compañía a nivel general ha aumentado un 20% su productividad. Y los empleados cobran el mismo salario base que antes y, “en ocasiones, algo más por los pluses de ventas” que han aumentado.

Ángel Luis Cabanas, de 37 años, es comercial y a esa profesión lleva dedicado ya una década. “Imagina el cambio de trabajar hasta sábados, seis días, a hacerlo aquí cuatro días. Esto es un lujo”. El beneficio más claro lo obtienen los empleados en su vida personal y familiar, algo que a su vez repercute en el trabajo: “Tienes tiempo de descansar de verdad, de desconectar y llegar fresco el lunes” de nuevo al trabajo, dice sobre su experiencia.

Más tiempo con la familia, con los amigos y más horas dedicadas a las aficiones personales, son el denominador común que estos empleados aseguran haber ganado. Y, además, un día a la semana que es laborable para el resto del mundo y en el que “puedes hacer trámites, gestiones, ir al banco o compras”, apunta este comercial.

A su lado, Iriome Herrera, llegado desde Canarias, con 24 años, para vivir con su novia cordobesa. Lleva mes y medio trabajando en la empresa, después de un periodo de formación de la compañía. Es su primer puesto de trabajo como comercial y ha podido comprobar el cambio en su vida con empleos anteriores como administrativo de lunes a viernes. Llegó a Córdoba en noviembre de 2022 y se felicita por haber encontrado un trabajo con estas condiciones horarias. “Buena parte de las tardes también las tienes libres”.

“Estoy más tiempo con mis hijos. Todos los viernes voy a recogerlos al colegio y como fuera con ellos”, dice Jesús como uno de los cambios obtenidos con estas jornadas de trabajo. “Disfrutas mucho más de la familia”, apoya Benito. “Yo cojo a mis perros y me voy a la Sierra los viernes”, apunta como ejemplo Ángel Luis. Es la experiencia de vivir en un constante puente todas las semanas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!