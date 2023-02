Un total de 265 neonatos se alimentaron con leche materna donada en el Hospital Reina Sofía

Un total de 265 bebés neonatos se han podido alimentar con leche materna gracias a las donaciones realizadas por mujeres al Banco de Leche Materna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Desde su creación en 2019, este banco ha recibido la donación de leche materna de 180 mujeres, según ha difundido el Hospital Reina Sofía. El centro ha mostrado un mensaje en redes sociales para animar a las madres a donar leche, explicando que pueden donar la cantidad de leche que deseen y durante el tiempo que decidan.

La producción de leche de las madres donantes suele aumentar, por lo que su propio bebé siempre tendrá leche suficiente, apuntan desde el hospital. Y precisan que el mejor momento para donar leche materna es a partir de la tercera o cuarta semana tras el parto.

El Banco de Leche Materna del hospital de Córdoba es uno de los tres que se encuentran Andalucía -los otros se ubican en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Virgen de las Nieves en Granada-. Esta leche va destinada a niños prematuros y a los que, por distintas circunstancias, sus madres no disponen de la leche necesaria para su alimentación.

Esta iniciativa no paró ni en pandemia, aunque sí que vio reducida su actividad por la disminución del número de mujeres donantes, quedando reducidas a mamás de neonatos y profesionales del centro que también eran donantes. El recurso forma parte del Servicio de Pediatría del hospital y está vinculado a la Unidad de Neonatos, que se encuentra ubicada en el nivel -1 del materno Infantil, junto al Lactario. Este dispone de una sala de espera para las donantes, así como de un espacio destinado a la conservación y el procesamiento de las donaciones.

La mayoría de bebés que se benefician de las donaciones son grandes prematuros, menores de 32 a 28 semanas de gestación. La leche donada pasa por procesos estrictos y controles de calidad para poder ser ofrecida a los recién nacidos. Se somete a un proceso de pasteurización que elimina la posibilidad de transmisión de microorganismos patógenos y se realizan controles microbiológicos tanto antes como después de la pasteurización. A ello se suman análisis para determinar el valor nutricional del alimento.

Las mujeres interesadas en donar leche materna pueden dirigirse al correo bancodeleche.hrs.sspa@juntadeandalucia.es o bien al teléfono 670 941 427.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!