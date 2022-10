Un total de 195.000 cordobeses son usuarios de BlaBlaCar

Uno de cada cuatro cordobeses, aproximadamente el 25% de los habitantes de la provincia de Córdoba, es usuario de la aplicación BlaBlaCar, la aplicación para compartir vehículo.

Según han confirmado desde la plataforma a Cordópolis, en la provincia de Córdoba hay un total de 195.000 usuarios de BlaBlaCar. Este dato supone un aumento del 8,4% con respecto a las cifras que había hace un año.

La plataforma de viajes compartidos ha conseguido batir récords históricos de actividad y nuevos usuarios a nivel nacional, ya que la compañía ha llegado a los ocho millones de usuarios en España. Además, Andalucía es la comunidad autónoma con más usuarios, con un total de 2.300.000, un 8,6% más respecto a 2021, y se sitúa por delante de la Comunidad de Madrid, que cuenta con más de 1.300.000 y de la Comunidad Valenciana con más de 950.000.

Concretamente, un 27% de los andaluces ya es usuario de BlaBlaCar. El rango de edad con más usuarios en Andalucía es el de las personas entre 30 y 40 años, que ocupan el 30% del total, según informan desde la plataforma.

La distancia media que recorren en cada viaje compartido es de 227 kilómetros, a un precio medio de 12 euros por viaje, un euro más respecto a 2021, debido en gran medida al aumento del precio de los combustibles. Actualmente, el perfil por sexos continúa siendo muy homogéneo en Andalucía: 53% hombres, 47% mujeres.

Dentro de Andalucía, las provincias con más usuarios son Sevilla (532.000), Málaga (478.000) y Granada (443.000). Sin embargo, Granada es la provincia con más usuarios entre su población, con un 48%, por delante de Málaga (28%) y Sevilla (27%).

Los usuarios han aumentado en todas las provincias andaluzas, en gran parte por la conexión de pequeñas localidades y los viajes puerta a puerta. De hecho, en el último año BlaBlaCar ha conectado el 96% de los municipios andaluces, un 12% por encima de la media española.

La tecnología Boost de BlaBlaCar permite conectar municipios para los que no hay que desviarse de la ruta principal permitiendo recoger a pasajeros en puntos recomendados.

La compañía defiende que el uso de los viajes compartidos tiene varios beneficios, al aportar importantes efectos positivos para el medio ambiente, para la economía personal y para la vertebración eficiente del territorio a través de la movilidad en España.

