Sara Muñoz Porras, elegida nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad

La estudiante de 5º curso del itinerario conjunto de Traducción e Interpretación y Filología Hispánica, Sara Muñoz Porras, se ha proclamado nueva presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco) por mayoría absoluta tras las elecciones celebradas el pasado martes 25 de octubre.

Sara Muñoz era hasta ahora directora de la Comisión de Actividades del Ceuco y ahora sucede en el cargo a Juan José Morente Collado.

La nueva presidenta del Ceuco ha comentado que su objetivo este año es “darle colofón a la reconstrucción que Juanjo inició el año pasado pues, sin duda, hemos recuperado nuestras dinámicas de trabajo que él buscaba. Además, la formación sigue estando en nuestra mira, sin ella no sería posible el relevo y, por ejemplo, yo no estaría aquí hoy, a las puertas de grandes cambios normativos tanto a nivel interno por el nuevo equipo rectoral, como a nivel autonómico y nacional, y con un gran equipo trabajando detrás”.

