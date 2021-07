La Salmoreteca abrirá en Jesús María un nuevo local de comida para llevar y busca empleados

La empresa cordobesa La Salmoreteca abrirá próximamente un nuevo local en Córdoba bajo el concepto take away, es decir, para la venta de productos para consumir en casa o en la calle. Según ha confirmado el alma mater de La Salmoreteca, Juanjo Ruiz, las previsiones es abrir el establecimiento a finales de agosto o principios de septiembre una vez que el local esté adaptado a las necesidades del negocio y cuente con el equipo de trabajo.

La tienda se ubicará en una de las calles más céntricas de Córdoba y muy cerca del bar El Correo, por lo que Ruiz augura que podrán "generarse muchas sinergias" entre quienes se empapan de una cerveza fresquita y, por qué no, acompañada de un salmorejo. Poner en marcha este nuevo negocio, que se suma al asentado desde hace ocho años en el Mercado Victoria, nació justamente el pasado mes de marzo, apenas unos días antes de que estallara la pandemia por el coronavirus. El proyecto se quedó paralizado y más de un año después, el chef lo ha decidido retomar.

Además del concepto take away, este local se convertirá en un punto de recogida de los pedidos que se realicen a través de la página web de La Salmoreteca. Aunque el espacio del establecimiento será reducido, el chef ha señalado que si alguien lo desea podrá consumir el producto de pie, pero el concepto es el de take away. Con esta apuesta, al fin y al cabo, esta empresa cordobesa busca llegar a un público más amplio del que consume productos de La Salmoreteca en el Mercado Victoria.

Para su puesta en marcha, Ruiz contratará a cuatro personas, para lo que ha iniciado un proceso de selección de personal en la categoría de atención al público. Los interesados pueden enviar su curriculum al correo a r.romero@lasalmoreteca.com.