Sadeco busca voluntarios para participar en un mural que promueva la adopción de animales

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, realizará el próximo 18 un mural colaborativo en el Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba, ubicado en Carretera Casilla, con el objetivo de promover y fomentar las adopciones, así como el abandono cero. Es en este centro donde día a día son abandonados o cedidos todo tipo de animales, principalmente perros y gatos.

Para llevar a cabo este mural, que se denominará Amigos para siempre, Sadeco ha contado con los diseños de la artista Almudena Castillejo y ha iniciado una campaña para buscar voluntarios para la realización de este mural. Según apuntan desde la empresa municipal, el arte urbano es una de las mejores formas de dignificar los espacios comunes. Además de promover la adopción, esta actividad busca visibilizar el trabajo del equipo veterinario y de la labor del voluntariado del centro con los animales.

La jornada comenzará a las 9:30 y Castillejo acompañará a los voluntarios hasta que el mural quede terminado, por lo que no importa que los participantes nunca antes hayan pintado sobre un muro. A mitad de la jornada, se hará un descanso para que los voluntarios conozcan el centro y tomen un aperitivo.

Las plazas para participar son limitadas. Quienes deseen hacerlo pueden enviar un correo a muralamigosparasiempre@gmail.com.

