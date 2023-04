Recogen firmas para que se priorice a los alumnos de Las Palmeras en el instituto mas cercano

El Consejo de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología ha iniciado una petición de firmas online para que el Instituto Casiana Munoz, ubicado en Miralbaida, priorice a los alumnos de los colegios de Secundaria de Las Palmeras, que no son los preferentes en este momento en el modelo de adscripción múltiple implantado por la Junta.

Por segundo año consecutivo, los alumnos de los colegios Pedagogo García Navarro y Duque de Rivas no son los prioritarios en la matriculación en el IES Casiana Muñoz, un centro que llevan reclamando en Las Palmeras desde el año 1989 y que, con el modelo de adscripción múltiple, da prioridad a los alumnos de los colegios de La Aduana y Turruñuelos, ambos situados lejos del distrito Poniente Norte.

En este sentido, los Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología han iniciado una recogida de firmas al entender que, con este modelo, “se hace difícil el acceso del alumnado de Las Palmeras” al instituto más cercano a su barrio. “Palmeras es el único barrio de Córdoba que no cuenta con un instituto en su distrito, por tanto, no tienen las mismas oportunidades de continuar con los estudios obligatorios que el resto de niñas y niños de la ciudad”, señalan en el texto que acompaña la petición de firmas online.

A su juicio, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “apuesta por el modelo de la segregación y el mantenimiento de los guetos” con una adscripción múltiple a seis centros de 2 km de distancia.

Por ello piden que la Junta permita la adscripción al IES Casiana Muñoz para los colegios de Las Palmeras, así como la eliminación de los cursos de primero y segundo de ESO del CEIP Duque de Rivas y el impulso de la Formación Profesional para el distrito en el CEIP Alfonso Churruca, todas ellas reclamadas por la Asociación Vecinal Unión y Esperanza.

