“Realizado el servicio sin novedad, mi coronel”. Son las siete palabras que siempre espera escuchar el comandante de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón. “Detrás de esas siete palabras se oculta un enorme trabajo de estudio y anticipación a las posibles amenazas que pudieran perturbar” la seguridad ciudadana. En este caso, fueron las que escuchó cuando concluyó la cumbre de ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebró en Córdoba, pero son las que espera siempre en una provincia que destaca por su seguridad.

Este jueves, 12 de octubre, la Guardia Civil de Córdoba ha conmemorado su festividad. Como cada año, este jueves en el cuartel de La Victoria se han impuesto siete cruces al mérito militar, 33 al mérito de la Guardia Civil y cuatro placas de distinción. Han sido, recordó el comandante, a servicios de seguridad ciudadana, humanitarios, conservación del medio ambiente y la seguridad vial.

Pero también se ha reconocido el esfuerzo de toda la plantilla de la Guardia Civil en Córdoba, que en el último año ha esclarecido más de 4.900 delitos, con 4.500 detenidos e investigados, han recorrido más de dos millones de kilómetros con 6.400 auxilios en carretera, han localizado a 67 personas desaparecidas, han recuperado 30.000 kilos de aceituna robada o 57.000 kilos de aceite también hurtado, entre otras intervenciones destacadas.

Además, el comandante destacó la “lucha contra los distintos tipos de violencia contra la mujer” en los que “se han atendido a más de 680 víctimas y se han efectuado cerca de 550 detenciones relacionadas con estos hechos”.

Por su parte, la subdelegada accidental del Gobierno, Heminia López Rivera, hizo un alegato en defensa de la Guardia Civil y de los servicios públicos “como idea vertebradora”. “Quiero alzar la voz para explicar con ahínco nuestras razones” de vocación pública para “construir entre todos una España mejor”. Al igual que el comandante, destacó el trabajo en igualdad del instituto armado, donde “no vamos a dar ni un paso atrás”.

Tras el desfile, comparecieron ante los medios tres de los agentes distinguidos por su servicio. Fue el caso del sargento José Javier García, que lideró un operativo en el que se logró resolver un total de 60 delitos. La operación se desarrolló por todo el país con epicentro en Córdoba y se logró desarticular a una banda que robaba en áreas de servicio o lugares de ocio. Cometían hasta cuatro o cinco robos por noche pero en distintas provincias, lo que dificultaba la investigación.

Por su parte, el sargento Román Fernández Ruz detalló cómo se resolvió desde Peñarroya-Pueblonuevo la operación Troleo, por la que se robaban coches de lujo a los que les cambiaban los bastidores y los vendían a terceros. En total se detuvo a varias personas y se realizaron 17 registros, en una operación que se desarrolló en España, Francia e Italia y que duró seis meses.

Además, el sargento Rafael Carlos Gallardo detalló la operación llevada a cabo desde Los Pedroches en la que cayó una agencia que vendía seguros falsos por toda España. Se logró identificar a 300 víctimas, muchas de las cuales no sabían que habían contratado un seguro que no tenía validez alguna. Se detuvo a un hombre y a una mujer por estos hechos.

