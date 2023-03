Quince años de Córdoba como la ciudad española pionera por el comercio justo

En 2008, Córdoba fue la primera ciudad de España en recibir la distinción de Ciudad por el Comercio Justo, un sector caracterizado por garantizar las condiciones comerciales dignas, fortaleciendo a los productores más vulnerables y apoyando su acceso a mercados que les permitan obtener ingresos sostenibles, todo ello respetando y cuidando la vida de las personas productoras y de la tierra en la que trabajan.

Hasta llegar a ese nombramiento, Córdoba fue pionera también en la introducción de los primeros productos de comercio justo, a finales de los años 80, y en la apertura de una de las dos primeras tiendas que hubo en España -la otra lo hizo en San Sebastián- para este tipo de productos. Desde entonces hasta ahora ha sido un largo camino ya de décadas y, ahora, coincidiendo con los 15 años de ese reconocimiento como primera ciudad española por el comercio justo, Córdoba prepara un programa de actividades alrededor del 15 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Personas Consumidoras.

La efeméride -que recuerdan desde la Cooperativa IDEAS-, echa la vista atrás y recuerda que, en 2008, Córdoba fue el primer municipio de España que se unió a la campaña internacional de Ciudades por el Comercio Justo, conformada por más de 2.000 localidades de todo el mundo

“Las cordobesas y cordobeses se encuentran desde hace años en la primera línea del consumo responsable, comprometidas con un mundo más justo, y situando a Córdoba como referente de solidaridad y compromiso. Córdoba fue la primera ciudad por el Comercio Justo de nuestro país, pionera a nivel nacional en la venta de productos de Comercio Justo”, señalan, para explicar cómo este sector se ha consolidado en una ciudad que cuenta con 43 puntos de venta y 26 restaurantes y cafeterías donde consumirlos.

Asimismo, la capital cordobesa fue la ciudad de acogida de los primeros encuentros estatales de la campaña de Ciudades por el Comercio Justo, que “sembraron la semilla de más de 15 años de trabajo y compromiso por una 'Ciudad Justa'”.

Desde entonces, la localidad ha destacado por su compromiso con promover su consumo, por el apoyo y la difusión de iniciativas solidarias entre la ciudadanía, así como “una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, el sector minorista, la comunidad educativa, entidades sociales y la ciudadanía, convirtiéndose en fuente de inspiración para muchas localidades que han querido seguir sus pasos y sumarse a la campaña”.

Y con el apoyo también del Ayuntamiento, “los actores sociales de la ciudad continúan hoy trabajando por una ciudad más justa y solidaria mediante la promoción de un consumo más consciente y sostenible”.

Así, se favorece el trabajo de difusión de este sector en los barrios, poniendo en valor las asociaciones vecinales y el pequeño comercio, y colaborando con proyectos de cooperación en el Sur Global que han transformado la vida de comunidades productoras. Otro ejemplo de esa imbricación del comercio justo en el tejido de la ciudad es, por ejemplo, el recetario elaborado por la Escuela de Hostelería de Córdoba con productos de comercio justo.

Junto a ello, a lo largo de estos 15 años el Consistorio de la capital ha financiado varios proyectos de cooperación internacional al desarrollo con comunidades productoras de comercio justo, como la cooperativa azucarera Manduvirá en Paraguay, con hasta cuatro proyectos de cooperación internacional implementados. “Fruto de este trabajo se han generado grandes avances en Manduvirá para asegurar la fertilidad de los suelos y la soberanía alimentaria de las familias productoras, con la construcción del laboratorio de suelos que ha permitido analizar las necesidades nutricionales de cada finca y definir la dosis de nutrientes de compost orgánico a aplicar”, explican sobre esta iniciativa sobre el terreno.

Y también desde hace varios años se realiza un importante trabajo en los centros educativos cordobeses, con la organización de talleres sobre educación en valores, que pretenden fomentar en el alumnado cordobés una conciencia crítica sobre temas relacionados con el consumo responsable, la economía social, o la sostenibilidad.

Con todo, Córdoba celebra en estas semanas un programa de actividades para conmemorar sus 15 años como Ciudad por el Comercio Justo, actividades en las que hay que inscribirse, que ya comenzaron en febrero y que siguen ahora con las siguientes:

-Miércoles 8 de marzo. Cata a ciegas de chocolate de Comercio Justo en la Facultad de Filosofía y Letras. Aula XXI. 12:30h.

-Los días 14, 16, 22 y 23 de marzo. Seminario sobre Turismo Inclusivo, Responsable y Sostenible en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Organizado por el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, en colaboración con CIC-Batá. De 9:30h a 14:30h aprox.

-Miércoles 15 de marzo. Día de la Personas Consumidoras.

Presentación 15º aniversario Córdoba Ciudad por el Comercio Justo junto al Ayuntamiento en rueda de prensa en Capitulares a las 12:30h.

Acto oficial: Celebramos juntas el 15º aniversario de Córdoba como Ciudad Comercio Justo. Presentación del documental Marlene y picoteo de Comercio Justo. Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Plaza Cardenal Salazar. 18h.

-Del 13 al 18 de marzo. Con la compra de cualquier producto de Comercio Justo en DEZA y Almocafre participarás en el sorteo de una experiencia de cata guiada de chocolates ecológicos y de Comercio Justo para dos personas y un lote de chocolates.

-Jueves 16 de marzo.

Chocolatada de Comercio Justo en la puerta del Mercao Social de la Tejedora. 11h.

Actividad “El viaje del cacao” en el IES Grupo Cántico 10:30h. Cata a ciegas de chocolate de Comercio Justo en la Facultad de Derecho. 19:30h.

-Martes 21 de marzo. Cata a ciegas de chocolate de Comercio Justo en la Facultad de Derecho y CC. Empresariales. 18h

-Viernes 24 de marzo. Merienda de Comercio Justo con familias vecinas de Moreras junto a CIC-BATÁ. 17h

-Por concretar fecha en abril. Jornadas de formación en Compra Pública Ética para el personal técnico de contratación del Ayuntamiento de Córdoba con desayuno de Comercio Justo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!