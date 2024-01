La quema de contenedores le cuesta a los cordobeses 170.100 euros al año

Durante 2023, la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, tuvo que reemplazar un total de 189 contenedores que fueron quemados en diferentes puntos de la capital, siendo El Guadalquivir el barrio más perjudicado. Este vandalismo se ha materializado en una inversión local de 170.100 euros. A pesar de lo vergonzante de la cifra, supone el tercer dato más bajo de los últimos ocho años, período durante el cual se han llegado a quemar hasta 300 contenedores al año.

Desde Sadeco señalan que la quema de estos contenedores responde únicamente a vandalismo, por lo que apelan a la concienciación ciudadana y a cómo estas prácticas afectan a las arcas municipales. Del pasado año destaca, sin lugar a dudas, el 18 de febrero, cuando el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS) de Córdoba tuvo que acudir a 13 incendios en contenedores. Aquello supuso que, días después, el Ayuntamiento de Córdoba ofreciera una rueda de prensa para denunciar los hechos, que respondían a un “vandalismo callejero”.

De los últimos años, el dato mayor se ha registrado en 2017, con 293 contenedores quemados, y la cifra menor, en 2020, durante la pandemia, cuando ardieron por vandalismo un total de 165. Durante 2021 y 2022 se produjo un repunte en los datos, elevándose a 237 y 265, respectivamente, pero en 2023 han descendido hasta los 189, uno más que en 2016. Las cifras de 2018 y 2019 se situaron en los 200 y 219, respectivamente.

Lamentablemente, estos delitos suelen quedar impunes, ya que es “muy difícil”, señalan desde Sadeco, pillar in fraganti a quienes los cometen. Tampoco hay datos pormenorizados de personas detenidas por estos hechos y que, finalmente, hayan sido condenadas por ello. Precisamente, el pasado mes de diciembre, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre por su implicación directa en la quema de varios contenedores en Las Moreras. No obstante, arrestos de este tipo no son frecuentes debido a esa dificultad.

En vistas a esta situación, Sadeco desarrolla con los centros escolares el proyecto educativo Pinto mi contenedor gracias al cual los más pequeños de la casa sirven de divulgadores de la importancia de conservar y mantener estos recipientes para la higiene de la ciudad. Mediante este proyecto, los colegios escogen los diseños que posteriormente pintan en los contenedores, que son colocados posteriormente en la vía pública. Durante 2023, Sadeco realizó esta actividad en las Asociaciones para la Defensa Social de Adolescentes y Menores de Villarrubia y Santa Rosa y los colegios San Rafael Señor Obispo, Juan Rufo y Duque de Rivas.