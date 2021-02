El PSOE de Jaén pide que se aclaren todas las dudas sobre la base logística: "Llegaremos a dónde haya que llegar"

El secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha manifestado este sábado que, sin duda, se tienen que aclarar todas las "dudas" que existen sobre el proceso de adjudicación de la base logística del Ministerio de Defensa, que finalmente, estará en la ciudad de Córdoba, y ha advertido de que llegarán a "dónde haya que llegar". Evitando dar nombres, Reyes ha considerado que hay "muchos indicios de que esto se ha podido resolver por el dedazo de una persona que tiene responsabilidades" en el Gobierno central.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Reyes ha lamentado que finalmente esta base no se vaya a ubicar en Jaén y ha querido, ante todo, felicitar al alcalde de la ciudad, Julio Millán, por el "magnífico trabajo" que realizó a la hora de presentar un proyecto muy viable y que económicamente resolvía los problemas del Ministerio de Defensa ante la incapacidad de poder financiar el proyecto en su integridad. También ha destacado la capacidad de Millán de poner de acuerdo a la Junta, a la Diputación, a la Universidad y a toda la sociedad jiennense en un proyecto en el que se venía trabajando hace más de un año.

Sin embargo, toda esa ilusión que se generó en la sociedad jiennense, según Reyes, se ha convertido ahora en decepción y ha apuntado que coincide con el alcalde en que este proceso de adjudicación no se ha llevado con la transparencia que requiere una sociedad y un país democrático como el nuestro.

Ha añadido que no va a hablar de nombres, pero que se temen que esto al final "no se ha debido a cuestiones técnicas, sino a una decisión de un miembro del Gobierno, que evidentemente no es el presidente".

Asimismo, ha querido dejar claro que aquí no se trata de plantear una "pelea" entre Córdoba y Jaén, pero es un hecho que Córdoba "no ha estado en este tema los más 13 de meses que en Jaén sí ha estado este debate y que principalmente competía con la ciudad de Toledo. No obstante, ha apuntado que mejor que este proyecto se quede en la ciudad cordobesa y no que se vaya fuera de la comunidad autónoma.

"Tenemos la obligación como partido político de que no quede ni una sola duda en el procedimiento y ante esas dudas que hay en este momento, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para llegar a conocer todo el procedimiento que se ha llevado a cabo", según ha señalado.

"Creemos que ha habido algo raro, algo no normal, porque Córdoba no ha estado nunca ahí", según ha dicho Reyes, quien ha indicado que desde el Ayuntamiento, la Diputación y el partido en Jaén se va a exigir toda la transparencia, y tener acceso a toda la documentación y el expediente, y que nos justifiquen el por qué de la decisión, porque el debate estaba principalmente entre Toledo y Jaén. "No puede quedar la más mínima duda", según ha sentenciado.

Ha indicado que está previsto que el alcalde convoque una reunión el lunes con las partes que han trabajado este proyecto durante tantos meses, donde se va a analizar lo que ha sucedido, se verán las medidas a adoptar desde el punto de vista administrativo, y se analizarán las propuestas que se plantean desde el alcalde, la Diputación, la Universidad y la Junta.

"Si las cosas se han hecho mal, llegaremos hasta dónde se tenga que llegar, pero no puede quedar ninguna dudas", según ha sentenciado.

Asimismo, ha querido dejar claro que no hay ninguna "brecha abierta" entre el PSOE de Jaén y el de Córdoba, sino que el PSOE defiende a los ciudadanos en cada uno de los territorios, y esa es la credibilidad que tiene un partido como el nuestro. "Esto no es una confrontación, sino la defensa de que el sistema funciona y de que no puede haber dudas en un proceso tan importante como este porque estamos hablando de equilibrio territorial y de empleo", según ha indicado Reyes.