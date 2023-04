Prohibido hacer fuego el miércoles: Córdoba entra en “riesgo extremo” de incendios y estrena una nueva ley

Este miércoles estará prohibido hacer fuego en el exterior en prácticamente toda la provincia de Córdoba. La provincia estrenará el Real Decreto-ley 15/2022 que aprobó el Gobierno por el que se arbitran medidas excepcionales fuera de temporada contra los incendios forestales. El más importante es que ahora se puede prohibir de un día para otro hacer fuego en el exterior, quemas autorizadas o hasta circular con vehículos a motor por parajes naturales. La única condición es lo que ocurrirá el miércoles: que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señale a una zona en concreto con riesgo “muy alto” o “extremo” de sufrir un incendio forestal.

Todos los días, la agencia publica un mapa con su predicción basada en la temperatura, la sequedad de la vegetación y el viento. Cuando se cumplen determinados parámetros se van señalando zonas con diferentes niveles de riesgo. Existe un semáforo con cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Las alarmas saltan cuando se alcanza el muy alto.

En Andalucía, las medidas especiales contra incendios entran en vigor a partir del 1 de junio. Y eso que la fecha se adelantó hace pocos años. Antes no se activaban nunca antes del 15 de junio. Las medidas son prohibiciones: nada de hacer fuego en el exterior (prohibidas las barbacoas al aire libre), nada de quemas de rastrojos por muy autorizadas que estuviesen, nada de quema de vegetación y nada de vehículos a motor circulando por zonas especialmente sensibles, como parajes naturales. También se prohíben determinadas actividades laborales que puedan conllevar riesgos de incendios, como trabajos con maquinaria en zonas especialmente sensibles.

Este año se estrena la ley y también por primera vez se prohíbe hacer fuego en el exterior en una fecha tan temprana como un 5 de abril. De hecho, el Plan Infoca también ha adelantado el estacionamiento de alguno de sus grandes helicópteros en Córdoba. Es el caso de un helicóptero Kamov de alta capacidad que ya aguarda en Carcabuey para actuar de manera rápida en el caso en el que se produzca algún tipo de emergencia forestal en el sur de la provincia de Córdoba.

Para este martes, gran parte de la provincia de Córdoba estará en riesgo o bajo o moderado de incendio. Tan solo la zona más occidental de Córdoba, en el entorno de Palma del Río, tendrá un riesgo alto. Pero el miércoles el mapa cambia completamente. Todo el norte y todo el Valle del Guadalquivir estarán en riesgo extremo. Tan solo el entorno de Cardeña estará en riesgo muy alto. Eso sí, el riesgo mengua al sur, desde Montilla hasta Lucena, aunque también se señala un riesgo muy alto en la Subbética.

La predicción para el jueves reduce el nivel de riesgo. No habrá ninguna zona de la provincia en riesgo extremo, pero el norte sí que estará en muy alto. Es decir, seguirá en vigor la prohibición de hacer fuego en el exterior. El viernes desaparecerá el riesgo para regresar a partir del sábado pero sobre todo el domingo, cuando de nuevo el mapa se tiñe de rojo intenso, de riesgo extremo.

En cuanto a las excepciones permitidas en la orden, siempre bajo autorización expresa y previa de la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente correspondiente, se permite el uso de barbacoas sólo en el caso de establecimientos de alojamientos turísticos autorizados y en restaurantes rurales, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo. En lo que respecta a la utilización de vehículos a motor, sólo se permite en algunos casos, como el uso de las servidumbres de paso, la utilización de vehículos para servicios de emergencia o extinción de incendios, los servicios ecoturísticos autorizados, o la celebración de romerías, entre otros.

