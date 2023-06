El precio de una vivienda media de segunda mano sube 3.640 euros en un año en Córdoba

El precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Córdoba se ha incrementado en un 3,1% en el último año, con datos de mayo de 2022 a mayo de 2023. Esto supone que el precio de una vivienda media de 80 metros cuadrados de segunda mano ha subido unos 3.640 euros en un año en Córdoba.

Así, el precio del metro cuadrado de vivienda usada en Córdoba al cierre del pasado mes ha sido de 1.469 euros por metro cuadrado, lo que supone un 0,2% con respecto al mes anterior y un 3,1% más con respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa publicados este martes.

Córdoba es la provincia andaluza con menor subida del precio interanual de la vivienda, salvo Jaén, donde llega a bajar un -0,2% en el último año. En el resto de provincias, el incremento lo lidera Málaga con un 15,5%, seguida de Cádiz con 12,1%, Almería con 10,7% y Sevilla con 10,2%. Por debajo de los dos dígitos se sitúan las subidas de precio en la provincia de Granada, con 8,2%, y Huelva, con 6,7%.

En cuanto a Córdoba capital, si bien el precio de la vivienda usada baja un -0,4% en mayo respecto a abril, el cómputo interanual da un incremento del 3,6% con respecto a mayo del año pasado.

En el concjunto de España, el precio de la vivienda de segunda mano subió un 0,8% la variación mensual del precio de la vivienda de segunda mano y un 10,2% en su variación interanual, situando su precio en 2.131 euros/m2 en mayo. Este último valor interanual (10,2%) es el incremento más alto detectado desde agosto de 2006.

Si se analizan los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que las 17 comunidades incrementan el precio interanual en mayo. En seis comunidades se supera el 10%, en concreto, en Baleares con 22,7%, Navarra con 20,2%, Canarias con 17,9%, Comunitat Valenciana con 12,0%, La Rioja con 10,5% y Andalucía con 10,2%. Le siguen las comunidades de Región de Murcia con 9,3%, Cataluña con 6,4%, Cantabria con 5,4%, Aragón con 5,3%, Extremadura con 4,8%, Castilla-La Mancha con 4,8%, Madrid con 4,7%, Galicia con 3,4%, Castilla y León con 3,0%, País Vasco con 2,7% y Asturias con 2,3%.

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda de segunda mano más caras en España, se encuentran Baleares y Madrid, con los precios de 3.679 euros/m2 y los 3.446 euros/m2, respectivamente. Le siguen, País Vasco con 2.968 euros/m2, Cataluña con 2.744 euros/m2, Canarias con 2.123 euros/m2, Navarra con 2.012 euros/m2, Andalucía con 1.897 euros/m2, Cantabria con 1.863 euros/m2, Aragón con 1.692 euros/m2, Galicia con 1.672 euros/m2, Comunitat Valenciana con 1.646 euros/m2, Asturias con 1.607 euros/m2, La Rioja con 1.597 euros/m2, Castilla y León con 1.466 euros/m2, Región de Murcia con 1.249 euros/m2, Extremadura con 1.215 euros/m2 y Castilla-La Mancha con 1.169 euros/m2.

En el 94% de las 50 provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de mayo. En 14 provincias se supera el 10%, en concreto en Illes Balears con 22,7%, Santa Cruz de Tenerife con 21,6%, Navarra con 20,2%, Alicante con 15,9%, Málaga con 15,5%, Las Palmas con 14,2%, Cádiz con 12,1%, Guadalajara con 12,0%, Tarragona con 11,6%, Almería con 10,7%, Huesca con 10,6%, La Rioja con 10,5%, Sevilla con 10,2% y Girona con 10,1%. Por otro lado, los descensos interanuales corresponden a las provincias de Palencia con -1,4%, Jaén con -0,2% y Zamora con -0,1%.

En cuanto a los precios, Illes Balears es la provincia más cara con 3.679 euros/m2, seguida de Madrid (3.446 euros/m2) y Gipuzkoa (3.272 euros/m2), entre otras. Por otro lado, la provincia con el precio por metro cuadrado por debajo de los 1.000 euros es Ciudad Real con 973 euros/m2.

En 46 de las 50 capitales de provincia (en el 92%) con variación interanual sube el precio en mayo respecto al año anterior. Diez de las capitales tienen un incremento superior al 10% y son: Palma de Mallorca con 21,2%, Málaga capital con 17,8%, Alicante / Alacant con 17,5%, Santa Cruz de Tenerife capital con 16,6%, Almería capital con 13,7%, Soria capital con 13,2%, Pontevedra capital con 10,7%, Pamplona / Iruña con 10,3%, Valencia capital con 10,0% y Guadalajara capital con 10,0%. Por otro lado, las cuatro capitales con descensos interanuales son: Palencia capital con -0,04%, Zamora capital con -1,0%, Donostia - San Sebastián con -2,1% y Zaragoza capital con -3,0%.

Respecto a los precios, la capital de provincia más cara es Donostia - San Sebastián con 5.812 euros/m2, seguida de Barcelona capital (4.415 euros/m2), Madrid capital (4.305 euros/m2), Palma de Mallorca (3.966 euros/m2), Bilbao (3.419 euros/m2), Pamplona / Iruña (3.031 euros/m2), Málaga capital (2.989 euros/m2) y Vitoria - Gasteiz (2.833 euros/m2). Por otro lado, la capital de provincia más económica es Zamora capital con 1.266 euros el metro cuadrado.

