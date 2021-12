El precio de la luz marcará mañana el sábado más caro de la historia

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ('pool') se disparará mañana un 14,9% con respecto al marcado este viernes, hasta situarse en los 239,53 euros por megavatio hora (MWh), tocando así el nivel más alto registrado hasta ahora para un sábado, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Europa Press.

Este incremento en el precio en el 'pool' se registrará a pesar de que el sábado, con la llegada del fin de semana y el descenso habitual en la demanda eléctrica, los precios suelen relajarse con respecto a los días laborables.

De hecho, el valor medio para este sábado será el cuarto más alto de la historia y el segundo más elevado en lo que va de mes de diciembre, tan solo por detrás de los 247,21 euros/MWh del pasado 1 de diciembre.

En términos anuales, el precio medio de la luz en el mercado mayorista será este sábado casi siete veces más caro que los 37,25 euros/MWh que registró el 11 de diciembre de 2020.

El precio máximo de la luz para mañana se dará entre las 19.00 y las 20.00 horas, con 292 euros/MWh, mientras que el precio mínimo será de 201,6 euros entre las 05.00 y las 06.00 horas.

Los precios del 'pool' repercuten directamente en la tarifa regulada --el denominado PVPC--, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica, principalmente, por los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.

Diciembre está siendo un mes marcado por una gran volatilidad, con caídas en la media de algunos días hasta el entorno de los 100 euros/MWh, como la registrada el miércoles y el pasado domingo, y repuntes superando ampliamente la cota de los 200 euros/MWh.

De hecho, en lo que va de mes la media ya se sitúa por encima de los 200 euros/MWh, con lo que, de seguir así, superaría el registro del pasado octubre, que fue el mes más caro de la historia.

El recibo eléctrico de un usuario medio con la tarifa regulada --el denominado PVPC-- se situó en noviembre en 115,18 euros, un 68,1% por encima de los 68,50 euros del mismo mes del año pasado, siendo así la segunda factura más cara de la historia tras la del pasado octubre, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

De esta manera, la asociación considera que la factura eléctrica de diciembre tendría que ser negativa para que se cumpliese la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que este año los consumidores pagarán lo mismo que en 2018 una vez descontado el IPC.

