Piden a la promotora del espectáculo del Alcázar que despeje los jardines de cables y focos

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado a los promotores del espectáculo nocturno del Alcázar que mejore la apariencia diurna del monumento debido a la presencia de cableado y focos, material necesario para poner en marcha Naturaleza encendida. Raíces.

Aunque desde el CMC se muestran satisfechos de la buena acogida del espectáculo, “considerándolo un buen elemento de promoción turística que incrementa la oferta nocturna de elementos atractivos en la ciudad, ”no puede ser óbice para que la instalación que se ejecute sea respetuosa con el monumento, y más allá, que lo realce y lo dignifique en la seguridad de que nuestro patrimonio es nuestro mejor espectáculo“.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, la instalación Naturaleza Encendida. Raíces “ha sido un espectáculo llamativo pero que no se adecuaba al monumento en el que se ha instalado. Se veían las luces, pero no se veía el monumento. Incluso ha perjudicado a la visita diurna al monumento al dejar a la vista focos, cableado, leds y toda una infraestructura que debería estar lo más oculta posible para el visitante; infraestructura que además perjudicaba la accesibilidad y seguridad en la visita.

En una ciudad Patrimonio de la Humanidad, “es el patrimonio lo que hay que priorizar y lo que hay que lucir”, continúan desde el CMC. “El espectáculo del Alcázar debe permitir entender el monumento, mejorar su conocimiento y disfrute, tanto de día como de noche. Y lo debe hacer desde el máximo respeto al monumento. No es instalar un espectáculo de luz y sonido en el Alcázar, como en cualquier otro sitio, es usar la luz y el sonido para hacer más espectacular el monumento y para que conozcamos más la historia del Alcázar y de la ciudad”.

En ese sentido, el Consejo del Movimiento Ciudadano anima a corregir esas deficiencias que entiende “han sido motivo de no contar con autorización definitiva para el uso del monumento. Una instalación de un espectáculo en un monumento no es nada fácil porque debe integrarse en el mismo y no aparecer como un añadido que podría estar en cualquier otro lugar o ciudad. Y no debe perjudicar a la visita diurna, que tiene que seguir siendo un pilar importante del conocimiento del Alcázar ni a la biodiversidad existente, debiéndose estudiar la contaminación lumínica que genera”.